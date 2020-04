[VIDEO] Concejal Fagliano: “Yo prefiero sesionar con errores, en caso de que se haga en forma online, que no sesionar directamente”

Desde el espacio de Juntos por el Cambio, el concejal Fagliano expuso la necesidad de que el HCD vuelva a sesionar y ofreció alternativas vía online para adaptarse a la situación generada por el Coronavirus.

El concejal de Juntos por el Cambio, Gabriel Fagliano, manifestó la necesidad de que el Concejo Deliberante local vuelva a sesionar, sobre lo cual argumentó que “debido a que no se sabe cuánto puede durar el aislamiento, se debe buscar una alternativa para poder adaptarse a este panorama” y enfatizó que “el HCD tiene que estar trabajando en este momento”.

Con relación a la situación local, explicó: “Desde nuestro espacio le hemos enviado una carta la Presidenta del Consejo Deliberante hace alrededor de 20 días, quien nos respondió que subiría los expedientes a un Drive, lo cual se concretó; pero luego pasaron 15 días y no se avanzó , porque faltarían los siguientes pasos; es decir, hacer una reunión de comisión, una reunión plenaria y, por último, llevar cabo la sesión”.

“También faltaría darle la oportunidad a la población de que vía online pueda enviar sus expedientes para que se puedan sumar a esta nueva estructura de trabajo, porque la verdad es que hoy por hoy nadie va a ir a llevar un expediente al HCD, entonces sería necesario comunicar masivamente los canales de comunicación a la población en general.” , subrayó.

En este sentido, amplió: “Parte del país ya está sesionando en forma virtual, como por ejemplo Córdoba y Mendoza , algo que considero que es más que necesario y aparte agrega algo de modernidad que a su vez abre puertas a futuro”.

“Hay diferentes metodologías para poder sesionar que de hecho están utilizando desde Juntos por el Cambio en otros lugares, a través de distintas plataformas como Zoom, que hemos traslado acá también, pero en definitiva es decisión de la Presidenta . Porque yo prefiero sesionar con errores, en caso de que se haga en forma online, que no sesionar directamente”, puntualizó.

Asimismo, reflexionó: “Ante algunos obstáculos como la grabación de la sesión o la presencia de periodistas, mi propuesta es hacer el plenario online para decidir si hace falta hacer una sesión , y en este caso si a todos les convence la podemos hacer en forma presencial tomando todos los recaudos necesarios”.

“Recordemos que nuestro recinto es un lugar enorme que nos permite tener la distancia adecuada y que, por supuesto se aplicarían todas las medidas de prevención necesarias”, enfatizó.

Seguidamente, expresó: “Hoy no sabemos cuánto se puede extender esto, por lo cual hay que adaptarse a esta situación , y así como a medida que pasa el tiempo más fábricas, empresas y negocios se adaptan a esta situación, yo me preguntó cómo el HCD no lo va a poder hacer”.

“Como parte del cuerpo legislativo me siento ausente en esta situación, y no estoy de acuerdo con que se deje solo al Ejecutivo en este momento. El HCD tiene que estar trabajando”, sentenció.

A lo que añadió: “Hace 40 días que el Concejo Deliberante está cerrado y lo que responde la Presidenta es que desde el Senado de la Nación se está trabajando en una plataforma para que se utilice a nivel legislativo , pero no sabemos cuándo va a estar disponible, por eso mientras tanto podríamos avanzar con las plataformas que ya existen. Mi postura es no seguir esperando y tomar cartas en el asunto.”.

“Aparte hay algunas concejales que dicen cuando haya algo importante sesionaron, pero quién decide que es importante y que no . Por ejemplo, los médicos Ferro y Mauro presentaron un proyecto para permitir que las personas con enfermedades que deban hacer actividad física puedan hacerlo”, cuestionó.

“También presentamos un proyecto para formar una comisión de industria para poder pensar de qué forma disminuir el impacto de la situación económica que esto va a generar y que la verdad es muy preocupante”, indicó.

Para finalizar, cerró: “Estos son dos ejemplos, pero hay otros más, y yo creo que mientras no se habilite el intercambio van a seguir sólo cargados en el Drive”.

