[VIDEO] Casa Pueblo elabora viandas que son entregadas diariamente a 250 familias en situación de vulnerabilidad

Casa Pueblo sumó la entrega de viandas para la cena en el marco de la emergencia sanitaria y económica por el Coronavirus.

La referente de Casa Pueblo, Rocío Morales, informó sobre las tareas que se encuentra desarrollando dicha organización en esta pandemia , focalizándose puntualmente en la elaboración de viandas para la merienda y la cena que son entregadas a 250 familias en situación de vulnerabilidad por día. Con relación a esto, indicó que “la demanda aumentó en este contexto de emergencia”, y convocó a la comunidad a acercarse a colaborar.

En este sentido, explicó: “Casa Pueblo en un espacio de acompañamiento y atención comunitaria, que en épocas normales se dedica a abordar los consumos problemáticos, situaciones de violencia y vulneración de los derechos. Además, de contar con un merendero que funciona de lunes a viernes”.

“En el marco de la pandemia tuvimos que hacer algunos cambios, como, por ejemplo, elaborar la merienda y que las personas se acerquen a retirarlas; sin embargo, nos encontramos con una situación muy difícil, que es que con la merienda no alcanzaba, porque no tienen para comer, ya que la mayoría tiene trabajos en negro y no puede salir a hacerlos”, amplió.

Asimismo, añadió: “Ante este panorama y el aumento de demanda decidimos abrir el espacio a la comunidad, administrando los recursos, hoy nuestro límite es de 250 personas por día, a quienes no sólo les damos la merienda sino también la cena , para que se puedan ir a dormir con la panza llena”.

“Si bien es una situación muy triste, hemos asumido esta responsabilidad como institución del estado que somos”, puntualizó Morales.

Seguidamente, analizó: “Cabe remarcar que las medidas tomadas por el gobierno nacional tanto con la entrega de la Tarjeta Alimentar como el Ingreso Familiar de Emergencia han ayudado y muchas familias que estaban viniendo a retirar su vianda, al cobrar esto, les dejaron su lugar a otras familias”.

Respecto al grupo de trabajo y los horarios de funcionamiento, comentó: “Teniendo en cuenta los cuidados que hay que tener en este momento, las personas que trabajamos en la cocina y el armado de las viandas, vamos en dos grupos en turnos. Somos un total de 22 personas, un turno de 8 a 13 horas y el otro de 13 a 16:30 horas, y trabajamos de lunes a viernes”.

A continuación, hizo referencia a los recursos económicos con los que cuenta la institución: “Nosotros contamos con presupuesto mensual pero el espacio en donde estamos funcionando es alquilado, así que con ese monto pagamos el alquiler, pagamos los servicios, proveedores, entre otros, así que en si termina siendo poco, y más en este contexto donde aumenta todos los precios”.

“Por esta razón, pedimos la colaboración de la comunidad, que en un principio tuvo una muy buena respuesta, que todavía se sostiene. Por ejemplo, personas particulares han organizado colectas, también el Bar Ruta 30 hizo una campaña para juntar mercadería. A todos ellos le agradecemos por la ayuda”, subrayó.

En cuanto a la indumentaria, más teniendo en cuenta que ya vinieron los días fríos, comunicó que están recibiendo ropa de abrigo.

Con relación a la modalidad de entrega, detalló: “Se acerca una persona por familia a retirar las viandas, y en el caso, de que alguien se comunique y nos avise que necesita de manera urgente abrigo, le damos un horario para que vaya a retirarlo”.

“Tratamos de ser muy cuidadosos y tomar todos los recaudos. De hecho, nosotros contamos con el médico Mariano Lozza dentro del equipo interdisciplinario, quien constantemente nos acompaña y da charlas para cuidarnos entre todos” , enfatizó.

Más tarde, la referente de Casa Pueblo, expuso: “Antes de la declaración de la emergencia sanitaria por el Covid-19, habíamos acordado con la Escuela de Adultos para que Casa Pueblo sea una sede de ésta, abierta a las personas que asisten a nuestro espacio y a toda la comunidad, que tuvieran la intención de finalizar el Primario”.

“Ahora las clases se están desarrollando en forma virtual, pero estamos esperando con ansias que pase esto, para que los alumnos puedan concurrir a nuestra sede, en este momento son casi quince personas y cada vez se suman más”, sostuvo.



En este sentido, agregó: “Aprovecho para destacar la predisposición y la organización a la Escuela de Adultos, por el acompañamiento que están brindado los docentes a cada alumno. Se nota la pasión por su trabajo y es un orgullo estar trabajando en conjunto”.

Por último, Morales recordó que Casa Pueblo está ubicada en la avenida José León Suarez 449, abierta al público de lunes a viernes de 8 a 16:30 horas, para quien se pueda acercar con donaciones de mercadería o ropa de abrigo, como así también para quien se quiera sumar a elaborar las viandas . “Son todos más que bienvenidos”, exclamó.

VIDEO