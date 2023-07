[Video] Carlos Perillo: «Nosotros somos la verdadera fuerza del cambio y nos sobran condiciones y convicciones para hacerlo»

El ex secretario de Seguridad y Comisario realizó la presentación oficial de su lista, donde hizo mención de las prioridades en que enfoca su propuesta en la carrera a ser candidato a intendente de Chivilcoy.

Se llevó a cabo la presentación oficial de la lista del precandidato a intendente por Juntos en el espacio de Patricia Bullrich, Carlos Perillo, en su local partidario ubicado en la esquina de Chacabuco y San Martín, la cual contó con la presencia del precandidato a vicegobernador bonaerense, Miguel Fernández.

En primer lugar, dijo: «Para mí es un honor representar territorialmente a Patricia Bullrich en Chivilcoy. Es ella quien ha dado mensajes claros, con orden y firmeza en cada una de las gestiones que le ha tocado estar en la Nación».

«También ha sido clara al elegir como candidato a gobernador a Néstor Grindetti, actual intendente de Lanús, en representación del Conurbano, y a Miguel Fernández, actual intendente de Trenque Lauquen, como vicegobernador; es decir, dos gestionadores que conocen bien la Provincia de Buenos Aires», continuó.

En este sentido, remarcó: «No hay lugar para gente que no conoce el territorio bonaerense y que no ha gestionado en la Provincia de Buenos Aires. Esto nos da la posibilidad de tener la facilidad de ir a solicitarles algún requerimiento de nuestros pueblos, sino también contar con la empatía por el sentido de pertenencia que tienen».

Más tarde, sostuvo: «Cuando nosotros recorremos la calle nos preguntan cuáles son nuestras prioridades. Es difícil definirlas porque claramente las prioridades son todas las que nos expresa la comunidad y tenemos los equipos para lograr las gestiones que cambien la vida de los vecinos de Chivilcoy».

En relación a esto, en primer lugar, mencionó: «Cada vez que hablamos con la gente lo que nos expresan es que quieren volver a ese modelo de policía de proximidad que ya no se encuentra vigente en nuestra ciudad, el cual ya está instalado y no se discute en los países de avanzada».

Al respecto, aseguró: «Desde el primer día vamos a volver a establecer el policía de barrio que tiene un compromiso con ese lugar porque lo recorre permanentemente y tiene una relación estrecha con los vecinos».

Asimismo, indicó: «Vamos a volver a poner en funcionamiento la Oficina de Relaciones con la Comunidad para hacer un lazo entre la comunidad y el Estado, que además es un bastión para combatir el narcotráfico».

A continuación, señaló: «Vamos a recuperar el espacio público que es el elemento indispensable de convivencia social en cualquier ciudad. En su momento nos encontramos con los espacios públicos avasallados y destruidos y supimos trabajar para reformular esa situación».

«Hoy vemos que lamentablemente han sido ocupados nuevamente por aquellos cuya intención es que los demás vivamos encerrados en nuestra casa. Tenemos la firmeza de que los espacios públicos sean ejemplos de convivencia y que tienen que estar a disposición para los vecinos», aseveró.

A continuación, manifestó: «Otra cuestión importante es trabajar en el ordenamiento del tránsito, en su momento habíamos instalado como política de estado un cambio cultural que nacía de la capacitación de los alumnos en las escuelas con charlas protocolizadas, para que se tome conciencia de las víctimas y de sus familiares».

«Habíamos compartido el programa «Yo elijo vivir, no más estrellas amarillas» con las familias de las víctimas; sin embargo, todo eso ha caído en desuso, y significa el deterioro y retroceso del ordenamiento vehicular, que ha llevado a un aumento de siniestros y de víctimas fatales», apuntó.

En relación a eso, consignó: «La multa tiene que tener un efecto educativo, no recaudatorio, por eso tenemos ejemplos como los de Capitán Sarmiento que vamos a aplicar en Chivilcoy. Es decir que, los contraventores que asuman la responsabilidad, puedan prescindir del costo que le significa la multa».

También hizo referencia a la Salud, sobre lo que dijo: «Tenemos que ir a un sistema mixto con Provincia y Nación, porque la administración del Hospital es un tema que tenemos que atender con una mirada a mediano y largo plazo, ya que el problema de la salud privada se da en todo el territorio y afecta directamente al sistema público».

«En este sentido, vamos a trabajar de forma mixta para hacer que Chivilcoy sea un centro de salud ejemplar, para que en diez años no se vaya la situación de las manos», aseveró.

Asimismo, mencionó: «Otra prioridad es la Modernización del Estado, ya que, si esto no se hace y no se trabaja en conjunto, se gasta mucho dinero. También hay que dignificar al empleado municipal para que tenga una carrera y no sea rehén del partido político de turno».

En cuanto a Desarrollo Social, señaló: «Vamos a desarrollar un plan de viviendas, también queremos coordinar el trabajo con Educación y con los clubes para sacar a los chicos de la calle y solucionar los problemas que se trasladan a las escuelas y con los que tienen que lidiar los docentes».

En el cierre de su discurso, Perillo enfatizó: «No es tiempo para improvisados ni de discursos retóricos fundacionales. Nuestro sueño es el mismo que tienen los vecinos -del empleado, del comerciante, del cuentapropista y del desocupado-. Nosotros somos la verdadera fuerza del cambio y nos sobran condiciones y convicciones para hacerlo».

VIDEO