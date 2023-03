[Video] Britos reclamó al PAMI por prestaciones no abonadas por atención de pacientes oncológicos

Al comienzo de su discurso en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, llevada a cabo el pasado jueves, Britos reclamó a administraciones anteriores -y a la actual- el pago por los servicios que el Hospital presta en el área de Oncología.

La suspensión de pagos, desde octubre de 2019, afecta directamente a los tratamientos de quimioterapia. Al respecto, Britos llevó tranquilidad a los pacientes afectados en relación a que dicha prestación continuará llevándose a cabo como en la actualidad.

Apuntando a los motivos de la falta de pago el Intendente manifestó que se argumenta que “nuestro Hospital no está autorizado para ello” y que “sí estuvo autorizado hasta 2019” no habiendo problemas en que se lleven adelante. Hoy se está autorizado a hacerlas, pero no a cobrarlas.

Cerrando esta parte del discurso, manifestó que “quien está a cargo hoy del PAMI tiene ninguna voluntad de resolver este problema”.

VIDEO