[Video] Britos formuló aclaraciones sobre la situación de la Escuela Secundaria 8 y de otras instituciones educativas

En otro orden de cosas, sobre las versiones respecto a la sede de la Escuela Secundaria N° 8, el Jefe Comunal hizo varias aclaraciones. En primer lugar, sostuvo: «Sin dudas, sería una enorme alegría que esa Escuela tenga de una vez por todas edificio propio, pero hay varias cosas a tener en cuenta».

En primer lugar, aclaró: «El senador Norberto García, en su momento, gestionó y consiguió que le aprueben un proyecto para hacer el establecimiento, pero como tantos otros, éste no se concretó. Pero no es responsabilidad de él que no hayan llegado los fondos. Se que se preocupó y se ocupó, pero lamentablemente no llegó el dinero».

Y agregó: «Allá por el 2016/17, en un acto en el Jardín Venezuela, un vecino se acercó a decir que donaba un terreno para construir la E.E.S. N° 8, algo que en ese momento aplaudimos. Después averiguamos y la realidad es que ese terreno ya era municipal, dado a qué este vecino había hecho un loteo y a cambio había cedido ese terreno a órbita municipal, como se hace cada vez que se lotea».

«Me parece válido que este vecino considere que en ese terreno se deba levantar la Escuela, pero éste pertenece al municipio. Por supuesto que nosotros lo ponemos a disposición de la Dirección General de Cultura y Educación para que se construya el establecimiento, algo que es necesario y que es un deseo de la comunidad educativa», enfatizó.

«De hecho, en la gestión anterior lo hablamos con el ministro Sánchez Zinny, y vino un funcionario de Educación a verlo, pero dijo que las medidas no alcanzaban. En caso de que cambien de idea, el terreno está a disposición. Pero el proyecto para que se haga la Escuela no está aprobado aún y ese terreno no lo dona ningún vecino, sino que lo pone a disposición el municipio», puntualizó.

Seguidamente, el Mandatario añadió: «Si bien en la E.E.S. N° 8 se hicieron obras importantes para su comodidad, claramente sería importante que tenga su edificio propio. Es una obra de alrededor de 400 millones de pesos que ojalá se pueda concretar. Pero también hay que tener en cuenta que también hay otras instituciones educativas que están esperando su sede propia».

«Por ejemplo, al Jardín N° 912, desde la gestión de Pittelli, el Municipio le paga el alquiler del edificio ubicado en la calle Moreno. También el municipio paga el alquiler de la Escuela de Estética. Sin dudas, cada Escuela y Jardín merece tener su edificio propio, aparte sería un alivio económico para el municipio, ojalá pronto se puedan concretar desde Provincia o Nación. Pero siempre diciéndole la verdad a la gente y sin mentir», aclaró para cerrar.

