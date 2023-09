[Video] Britos: “Es falso que la diputada Alonso haya gestionado fondos para caminos rurales”

El intendente Guillermo Britos aclaró distintos temas como el anuncio de la diputada Alonso sobre caminos rurales, sobre lo que dijo que «es falso»; asimismo, apuntó contra Juntos y aseguró que «para ganar una elección se necesita gente que te vote».

En primer lugar, indicó: «Es falso que la diputada Alonso haya gestionado fondos para caminos rurales. En mayo de este año, el secretario de Obras Públicas, Eduardo Alonso, presentó dos proyectos en el Ministerio de Asuntos Agrarios».

«Uno para unir el camino de la Escuela N° 46 con el camino estabilizado con piedra caliza a Ramón Biaus y la unión del camino entre la Escuela N° 36 y el nuevo acceso al Parque Industrial. De igual manera, ambas escuelas ya tienen su acceso garantizado porque lo hicimos nosotros”, continuó.

En este sentido, detalló: “Al llegar el convenio lo que hicimos fue enviar un nuevo presupuesto por la actualización de precios, dado que el presupuesto en abril era de 25 millones y ahora es de 41 millones de pesos. En caso de que no lo acepten, nos haremos cargo nosotros”.

“Pero hay que dejar en claro que los fondos no llegaron, además, hay escuelas que aún no tienen su acceso garantizado, como la Escuela N° 31 de Moquehuá, estaremos agradecidos si se gestionan esos recursos, pero no podemos permitir que se mienta y que se adjudiquen lo que nosotros gestionamos”, remarcó.

En tanto que, sostuvo: «Me comuniqué con el ministro de Asuntos Agrarios para aclarar la situación tras leer una nota que se difundió, y me pidió disculpas, pero no sirve pedir disculpas, lo que hay que hacer es directamente no mentir».

Por otro lado, apuntó contra declaraciones del candidato de Juntos por el Cambio a nivel local, Carlos Perillo, quien, acompañado por Beatriz Sotera, dijo que «compite contra dos aparatos, La Cámpora y Britos».

«Se olvidan de que hace 15 días el candidato a nivel nacional Horacio Rodríguez Larreta perdió la interna de su partido con todo el aparato la Capital, o sea ese aparato no tiene éxito, pero el de Britos sí», respondió al respecto.

Y agregó: «Es bastante complicado discutir con gente que ni siquiera piensa lo que dice, imaginen lo que es aparato del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero igual perdió con Bullrich que hoy no tiene ningún cargo público».

«Lo que hay que conseguir para ganar una elección es el cariño de la gente, su respeto, reconocimiento y votos, no hacen falta aparatos, nosotros no compramos ningún voto porque no nos hace falta, si La Cámpora los compra o no, lo deberán aclarar ellos», enfatizó.

En este sentido, arremetió: «Lo que hace falta para ganar una elección es gente que te quiera votar, y como hay candidatos que no la tienen, salen a inventar cualquier cosa o se cuelgan de nuestras gestiones».

En cuanto a la «compra» de votos, señaló: «Lo que le pido a los chivilcoyanos es que reciban todo lo que le den, ya sea plata, heladeras, colchones, pero que voten a quien quiera votar; si la gente tiene necesidad debe recibir lo que le den, pero a la hora de votar son libres».

«En la reunión que tuvimos en el Barrio Blanco nos contaron cómo los presionaron para votar a una candidata y les dijeron que, si no la iban a votar que directamente ni vayan, de hecho, mil personas no fueron a votar en las PASO en la mesa de extranjeros», contó.

De esta manera, dijo: «Les dijimos que vayan a votar con total tranquilidad, que tienen nuestro apoyo, porque tienen el derecho a hacerlo; a nivel personal, considero que esas prácticas no sirven de mucho porque la gente vota por lo que ve en la ciudad».

Por último, sobre la Universidad Nacional de Chivilcoy, expresó: «La realidad es que es un proyecto a 15 años como mínimo, me lo han dicho dirigentes importantes y especialistas en la materia».

«Ojalá mis nietas el día de mañana puedan estudiar en la Universidad Nacional de Chivilcoy, pero lo cierto es que el vecino que quieras estudiar el año que viene una carrera universitaria, va a tener que elegir entre el CUCH o el Centro Regional de la UNLu», puntualizó.

Para cerrar, remarcó: «Todos los demás es para la campaña, que es un tema que no viene de ahora, sino del 2015, la gente lo sabe y no se deja engañar, más allá de todo esperamos que algún día se concrete porque nadie puede estar en contra de eso».

