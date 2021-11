[Video] Britos: “Desde el Frente de Todos dicen que dieron vuelta una elección cuando hubo un espacio que es Primero Chivilcoy que los superó por 11 puntos»

En conferencia de prensa el intendente Guillermo Britos hizo referencia a las declaraciones por parte de los integrantes del Frente de Todos que dicen que “dieron vuelta la elección”.

En este sentido aclaró “que el claro ganador fue Primero Chivilcoy, que le sacó 11 puntos al segundo, que fue, precisamente, el FdeT con el 21% de los votos”. “Al desconocer el extraordinario resultado que obtuvimos le faltan el respeto a los vecinos que votaron a esta lista», sentenció.

En primer lugar, el jefe comunal dijo que “si bien es momento de dejar de hablar y empezar a gestionar lo que necesitan los vecinos, nos vemos obligados a hacer aclaraciones, dado a las cosas que se dicen”.

De esta manera, sostuvo: “Desde el Frente de Todos dicen que dieron vuelta una elección cuando hubo un espacio que es Primero Chivilcoy que los superó por 11 puntos. El resultado es uno solo y hay que ser coherentes”.

“A mí me ha tocado perder, y siempre me he hecho cargo cuando pasó, y también ganar. Pero los números nunca mienten», continuó.

Y exclamó al respecto: «Yo creo que desconocer el extraordinario resultado que obtuvo Primero Chivilcoy es faltarle el respeto a los vecinos que votaron a esta lista».

Seguidamente, sobre la posibilidad de volver a ser intendente, aclaró: “Hay que tener en cuenta que con la Ley 14.836 del año 2016 se tomaron los mandatos en curso como primer mandato, por lo que hoy por hoy no estoy en condiciones de presentarme. Esto es algo que afecta a más de 80 intendentes”.

En tanto que precisó que él “no va a judicializar esta medida”, pero que sabe que está en la cabeza de muchos hacerlo, y que “apoya esta iniciativa”.

En este sentido, expresó: “Si la Ley cambia, y lo considero necesario, voy a evaluar presentarme; pero, de todas maneras, considero que en este espacio que lidero hay varias figuras que pueden ser candidatos a intendente en el 2023, ya sea que Primero Chivilcoy se sume a algún frente o participemos con boleta corta otra vez”.

VIDEO