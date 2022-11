[Video] Britos: «Con Santilli tenemos muchas coincidencias»

El intendente Guillermo Britos se refirió a la visita del Diputado Nacional, Diego Santilli, con quien dijo tener una muy buena relación personal y laboral.

Britos – Petrecca – Santilli

«Con Diego Santilli tenemos buena relación desde siempre. Incluso cuando vino el año pasado en campaña conversamos un rato. Tenemos muchas coincidencias, como el combate contra el delito y la inseguridad, la coparticipación, la autonomía municipal», sostuvo.

En tanto que, agregó: «Lamentablemente no tenemos la misma relación con los representantes del espacio que él integra en Chivilcoy. así que por ahora no creo que coincidamos políticamente, pero eso no quita que vamos a seguir dialogando».

«Veremos cómo avanza esto de acá en adelante, todavía falta mucho para las elecciones y hay otras cosas de qué ocuparse. No es momento para hablar de candidaturas porque ni siquiera se sabe quiénes se van a presentar», remarcó.

