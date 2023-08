[Video] Britos a sus fiscales: «Confío en ustedes, en el ejército de trabajo y buena gente de este espacio que defiende el voto»

Así lo manifestó en el marco de un agasajo a los fiscales y encargados de escuela realizado en el local partidario de Urquiza y Bernardo de Irigoyen.

El intendente y candidato por Primero Chivilcoy, Guillermo Britos, le agradeció a los fiscales y encargados de escuela que lo acompañaron en la fiscalización en un agasajo realizado en el local partidario de Urquiza y Bernardo de Irigoyen.

En primer lugar, indicó dirigiéndose al equipo de fiscalización: «Quiero agradecerles a todos ustedes que estuvieron trabajando en las distintas escuelas como fiscales y encargados, defendiendo la democracia».

«Así también reivindicar lo que han hecho, porque si son un ejército, un ejército de trabajo y de gente buena que trabajó para defender la democracia», aseveró.

Y puntualizó: «Este espacio no tiene mercenarios, tiene gente buena, de trabajo, que defiende el voto y la democracia».

De cara a las generales, exclamó: «Tenemos que ir a buscar a los que no fueron a votar, explicarles cómo votar a los que tuvieron la intención de votarnos, pero se equivocaron y convencer a los que no nos eligieron».

«Pero no podemos enojarnos con los vecinos si no nos votan, si no nos votan la culpa es sólo nuestra, de nadie más. Es el vecino el que debe elegir con total tranquilidad a quién votar», sostuvo.

En este sentido, aseveró: «Para ganar una elección hay que tener fiscales, gente que trabaje y vecinos que te quieran votar».

En cuanto a la boleta corta de Primero Chivilcoy y la defensa de los votos, remarcó: «Confío en ustedes porque incluso hemos superado muchas situaciones desfavorables y vamos a volver a ganar».

«Obviamente que ha venido gente del Conurbano, como pasó en Moquehuá, sin embargo, ganamos por amplia mayoría, así que vengan de donde quieran, si nosotros hacemos bien nuestro trabajo no nos van a vencer», manifestó.

Para cerrar, enfatizó: «Salimos primeros en esta elección y vamos a seguir trabajando para ganar en octubre nuevamente, con el apoyo de todos ustedes».

