[Video] Arturo Pertosa fue contundente contra Gustavo Bruno: “Parece que perdió la memoria”

Esto fue en respuesta a las declaraciones del precandidato por el Frente de Todos, que dijo que “hoy en día los vecinos reciben diferentes servicios dependiendo donde viven”.

El actual secretario de Seguridad municipal y segundo precandidato a concejal por Primero Chivilcoy, Arturo Pertosa, respondió a las acusaciones esgrimidas por el precandidato a concejal por el Frente de Todos, Gustavo Bruno, y lo acusó de “haber perdido la memoria”, en relación a sus dichos en los que sostiene que “hoy hay vecinos de primera y de segunda”.

En este sentido, Pertosa dijo: “Entiendo que estamos en campaña, pero no se pueden decir mentiras y jugar con las necesidades de la gente, porque en las localidades rurales de nuestro partido viven chivilcoyanos, y él está cuestionando precisamente cosas que fueron saneadas por esta gestión que encabeza el intendente Guillermo Britos”.

“Bruno ha perdido la memoria porque en la gestión en la que él fue director del Hospital Municipal, la ambulancia de Benítez estaba guardada, y hoy dicha localidad no solo tiene ambulancia con chofer, sino también enfermera. Lo mismo en San Sebastián”, sentenció.

En relación a esto, continuó: “Los vecinos de los pueblos nos decían antes de 2015 que estaban olvidados; en cambio hoy, hay claras muestras de que se han hecho acciones contundentes como la puesta en valor de los accesos a Ramón Biaus, San Sebastián e Indacochea, que son históricos y emblemáticos, y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo reconoce la propia comunidad que vive o visita frecuentemente estos lugares”.

“Nosotros sostenemos que todos los vecinos son importantes, vivan donde vivan, y damos continuamente muestras con las distintas obras y mejoras que hacemos, – ya sea asfalto, cloacas, recambio a luminarias LED, colocación de contenedores, patrullaje-, de que esto es así”, enfatizó.

En cuanto al área que a él lo atañe, sostuvo: “Antes de la llegada de Guillermo (Britos) a la Intendencia, te cobraban peaje para pasar por una plaza, éstas estaban colmadas de motocicletas arriba de las veredas y todos somos conscientes de eso”.

“Hoy en día tenemos las fuerzas de seguridad dispuestas para este fin trabajando para evitar situaciones de este tipo”, aseguró.

Por otro lado, remarcó: “En la actualidad no hay homicidios en ocasión de robo, tenemos más de 600 botones antipáticos entregados. Una Secretaría de DD.HH., Diversidad Sexual y Género, cuyo fin es escuchar y acompañar a las víctimas. También contamos con un Hogar para personas en situación de vulnerabilidad en relación a esto, en el cual la mujer con sus hijos se puede resguardar con custodia policial y acompañamiento interdisciplinario”.

A continuación, Pertosa analizó: “Hay precandidatos que se olvidan de todo esto, y, fundamentalmente, Gustavo Bruno, que fue parte de la gestión anterior, parece que perdió de la memoria de lo que sucedía en ese entonces. Por eso yo me voy a encargar de que la recupere, porque, evidentemente, él se quiere despegar de las gestiones de Pittelli y Speranza, pero más allá de lo que él crea conveniente hacer, no le puede mentir a los vecinos”. “Tiene que decir la verdad, aceptar las cosas como son y no renegar de su pasado que lo encontraba en el mismo espacio que está ahora”, sostuvo.

Para cerrar, exclamó: “En octubre de2015 los vecinos vieron que los recursos que llegaban no se traducían en beneficios para ellos, y por eso decidieron cambiar, votando a Guillermo (Britos); en ese momento, el actual mandatario ganó en todos los pueblos rurales, al igual que en 2019, y eso debe recordarse”.

[VIDEO]