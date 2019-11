Verano 2020: ¿cómo viajar seguro en auto junto a tu familia?

Se acerca el fin de año y la llegada de las vacaciones está cada vez más cerca, es por esto que muchos ya están comenzando a planificarlas.

Se acerca el fin de año y la llegada de las vacaciones está cada vez más cerca, es por esto que muchos ya están comenzando a planificarlas. Una de las opciones más económicas es hacerlo a bordo del vehículo propio; además de su comodidad, brinda la posibilidad de realizar todas las paradas que se desean durante el trayecto. Sin embargo, hacer un viaje de manera totalmente independiente requiere de una planificación muy atenta para que todo salga perfecto y no se corra ningún riesgo. A continuación, junto a Compara en casa, se presentan algunos consejos para viajar seguro en auto junto a tu familia:

Revisar el coche

A la hora de preparar el coche para el paseo, es fundamental revisar las condiciones del mismo para no encontrarse con ninguna sorpresa una vez en la ruta. El nivel de agua, de aceite y de líquido de frenos, así como la presión de los neumáticos, son algunos de los puntos más importantes a corroborar. Asimismo, se recuerda que es elemental tener todos los documentos al día, incluido el seguro de autos, para evitar cualquier inconveniente durante el viaje.

Planificar el recorrido

Cuando la aventura se realiza en familia, una de las primeras cosas que deben hacerse es planificar el recorrido a realizar para eludir situaciones inesperadas o riesgosas. Además de escoger las rutas más prácticas y que se encuentren en mejor estado, es elemental intentar hacer la mayor parte del camino durante el día. De esta manera, la seguridad será mucho mayor que si se decide viajar por la noche.

Parar a descansar

Una de las recomendaciones centrales tiene que ver con el tiempo de descanso. No es para nada aconsejable conducir 8 horas seguidas, dado que el cansancio podría disminuir los reflejos del conductor y provocar un accidente. Por eso, lo mejor es realizar paradas cada 200 kilómetros, en las que los pasajeros desciendan del vehículo y tengan la posibilidad de estirar las piernas por unos minutos. Así, todos podrán retomar la marcha mucho más relajados.

Usar cinturón de seguridad

Es imprescindible que el auto esté perfectamente equipado con cinturones de seguridad para cada uno de los integrantes de la familia. De acuerdo con esto, si se viaja con niños, el vehículo debe contar con sistemas de retención infantil para que los pequeños puedan ir sentados y bien sujetos. Además de evitar posibles multas, estas medidas de seguridad son las herramientas básicas para prevenir un impacto mortal en caso de choque.

Mantener entretenidos a los niños

Si la persona que maneja no puede concentrarse al 100%, su conducción podría poner en riesgo a toda la familia. En este sentido, se recomienda llevar algunos juegos divertidos y 2 o 3 películas cargadas en la tablet o el celular, para que las criaturas se entretengan y no perturben la tranquilidad del conductor.

Llevar provisiones

Finalmente, es conveniente preparar una canasta con algunas provisiones para no tener que realizar paradas en medio de la ruta. Una botella de agua grande y sandwiches o galletas dulces son las mejores opciones para estas circunstancias. No obstante, hay que considerar que no se debe incomodar de ninguna manera al conductor, por lo que habrá que pensar en bebidas y comidas fáciles de ingerir.