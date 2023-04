Vecinos del Barrio Comunal de Calle 108 y Av. 22 de Octubre expresan su repudio ante la actitud adoptada por punteros políticos

Vecinos del Barrio Comunal de Calle 108 y Av. 22 de Octubre hicieron llegar a nuestra Redacción un pedido de publicación con respecto a una situación vivida días atrás.

Objeto: realizar descargo público

MEDIOS DE PRENSA Y DIFUSION CIUDAD DE CHIVILCOY (BS AS)

S / D

Por intermedio de la presente queremos hacer llegar a todos los medios de prensa y difusión de esta Ciudad, de parte de los vecinos del Barrio Comunal de Calles 108 y avenida 22 de Octubre, de nuestro más absoluto repudio respecto a la actitud adoptada por punteros políticos como en el caso del Señor MARCELO LOBOS , quien representa al movimiento popular LUIS DELIA o Sindicato de trabajadores pasivos, quien en los días de la semana pasada realizo clandestinamente reuniones supuestamente “vecinales” pero en las que no asistieron ni fueron anoticiados todos los vecinos del barrio en cuestión sino solo una parte , haciéndolo con fines políticos y partidarios en los cuales los beneficiarios de cualquier acto político para con la ciudadanía serán solo para unos pocos, siendo en dicha reunión que por parte del Sr LOBOS se prometieron como acostumbran hacer, obras, planes y otorgar subsidios , obviamente solo a quienes participan partidariamente y dejando sin opinión ni voto a las gran mayoría de los que vivimos hace años en este barrio y zonas aledañas.

Nosotros los vecinos y ciudadanos de Chivilcoy , estamos cansados hasta el hartazgo de falsas promesas y de “avivadas” políticas de las mismas personas y los mismos partidos que ellos dicen representar, donde toman decisiones por todos a sabiendas que como mucho los beneficios si los hay son solo para unos pocos, y que aparecen en este año en esta época a poco tiempo del periodo de campañas políticas , cuando antes jamás supimos de apoyo alguno de su parte y su partido hacia este barrio , ni siquiera hacia ciudadano alguno de esta ciudad. Como argentinos de bien estamos cansados de las mismas costumbres y animosidad de punteros políticos como estos que para los únicos que trabajan son para beneficio de ellos mismos y sus allegados, porque en estas épocas y en el transcurso de este año sabemos que habrá muchas y que cumplirán pocas o ninguna, más demostrando que sus reuniones vecinales en las que quieren decidir por todas las cuestiones en este caso barriales son solo para algunos pocos.

Por último, este el descargo de los vecinos a quienes no se nos consulta, no se nos tiene en cuenta , a quienes no convocan a sus reuniones que después dicen ser de consenso de todos, y por quienes en el día de mañana seremos olvidados juntos con las falsas promesas de siempre ya que su accionar habla por sí solo.

Sin más nada que agregar saludamos a Ud. muy atte.

Vecinos del Barrio Comunal de calle 108 y Av. 22 de Octubre.