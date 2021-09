“Utilizan la muerte de un joven para hacer política, no hay nada más bajo que eso”

A raíz de los entredichos generados en la última sesión del Concejo Deliberante en torno a la muerte de un joven que había robado una moto, el concejal Juan Ignacio Felice explicó los motivos por los cuáles no se dio tratamiento al tema.

Imagen de archivo

La última sesión del Concejo Deliberante dejó varias acusaciones entre los concejales por haberse denegado el tratamiento de un expediente, en el cual se le solicitaba a las autoridades municipales información sobre el incidente que derivó en la muerte del joven que había robado una moto y era perseguido por efectivos policiales.

DECHIVILCOY consultó a Juan Ignacio Felice, presidente del bloque oficialista, que explicó: “No nos negamos a dar explicaciones. En la sesión se tratan los expedientes que previamente deciden los concejales. Este proyecto también debe seguir su curso, como cualquier otro. La ley prevé solicitar un tema sin estar en el orden del día, pero para eso se necesitan dos tercios de los votos y, sobre todo, se necesita del consenso previo”.

Al preguntar sobre la negativa a dar una discusión sobre el incidente, agregó: “Presentaron el proyecto sobre la hora, casi a las escondidas, y no tuvieron el mínimo gesto de dar aviso al resto de los concejales. Eso nos hubiera dado tiempo para hablarlo entre los miembros del bloque e incluso interiorizarnos lo suficiente para poder discutirlo. Por mi parte, no hablo en las sesiones de temas que no conozco o que no pude estudiar. Lamento que en el Frente de Todos les guste hablar sin saber. Era una jugada política, para tratar de sacar rédito a partir de una muerte. No hay nada más bajo y nefasto que eso”.

“Tratan de sembrar culpas de la gestión municipal en este caso. No sólo no es competencia del municipio investigar ni explicar lo sucedido, sino que diversas áreas municipales se pusieron a disposición de la familia del adolescente”, añadió.

Para finalizar, explicó que acompañarán el proyecto en la comisión correspondiente “siempre y cuando se solicite información a quién corresponde; el ministro de Seguridad es Sergio Berni, él tiene a su cargo a la policía y al área de Asuntos Internos. Ellos deben tomar las medidas administrativas si así correspondiera. Y será la justicia quien determine si hubo un ilícito”.

“Hay una actitud permanente del Frente de Todos de mezclar competencias y de pisotear leyes, según su conveniencia. Nadie que tenga aspiraciones a gobernar un municipio se puede manejar con tanta imprudencia”, concluyó.