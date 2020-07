Un fallecido por Covid-19 en Chivilcoy, un día sin confirmación de casos positivos y cinco personas recuperadas

Un adulto mayor positivo de Covid-19 que se encontraba internado en el Hospital falleció ayer por la noche. En tanto, Chivilcoy no recibió nuevos casos positivos en el día de la fecha.

El anuncio fue realizado por el intendente municipal, Guillermo Britos, acompañado por el secretario de Salud, José Caprara, el secretario de Seguridad, Arturo Pertosa y el director de Defensa Civil, Esteban Genaro.

En este sentido, el jefe comunal aseguró que “anoche recibimos pocas muestras, pero negativas” y agregó: “Ayer se recuperaron cinco positivos, quedan 21 casos en análisis”.

“Que no hayamos recibido casos positivos ayer, no significa que no haya más casos. Estamos informando diariamente, sabemos que esto genera que trascienda demasiado lo que pasa en Chivilcoy, pero creemos que la gente tiene que conocer lo que pasa”, sostuvo Britos.

Respecto de la videoconferencia realizada ayer con el Gobernador, Axel Kicillof, explicó: “La idea del Gobernador es no abrir demasiadas actividades en este momento, teniendo en cuenta que ayer hubo 2500 casos en la Provincia”. Y continuó: “La gente está agobiada por la Cuarentena, pero el Comité de científicos aconseja no abrir y está claro por qué. Es un difícil momento y veremos qué es lo que resuelve el Presidente”.

“Todas nuestras decisiones serán con el apoyo del Secretario de Salud, porque tenemos que tomar las decisiones con los que saben, con la tranquilidad para los vecinos de que no vamos a permitir actividades que generen contagios”, añadió.

Por otra parte, el intendente se refirió a los controles en vísperas del Día del Amigo y manifestó: “Ayer hubo muchas resistencias e insultos por lo que dijo el secretario de Seguridad y yo lo ratificó, nosotros vamos a controlar que no haya reuniones en Chivilcoy. No es un tema de mano dura o blanda, es un tema sanitario. Vamos a controlar que no haya reuniones porque es una obligación que tenemos como Estado”.

Respecto del adulto mayor fallecido, el secretario de Salud, Dr. José Caprara, explicó: “Se encontraba internado en la sala Covid-19, tenía una patología de base, insuficiencia renal crónica y una neumonía bilateral producto del Covid-19 hizo que la situación se agravara”. Y agregó: “Se han hisopado los contactos estrechos en el Hogar y los empleados que lo asistieron, pero aún no están los resultados”.

En tanto, consideró importante recordar que “No se puede de ninguna manera dar nombres públicamente de las personas afectadas por Covid-19”.

Finalmente, el secretario de Seguridad, Arturo Pertosa se refirió a los controles en vísperas del Día del Amigo y aseguró: “Vamos a estar controlando no solo el lunes, sino también el fin de semana. El vecino debe denunciar al 911. Hemos advertido que cuando personal de Seguridad acude al lugar hay muchos adolescentes. Es una cuestión de responsabilidad social. Es muy importante que los padres tomen conciencia y no les permitan a sus hijos acudir a estas reuniones.

