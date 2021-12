Última semana para confirmar la inscripción a Psicología en el CUCH

La Licenciatura en Psicología de la UNLP que se cursa en el CUCH requiere confirmar datos y documentación en sistema SIPU. Hay tiempo hasta este viernes.

Las propuestas académicas 2022 se destacan por abarcar un amplio abanico de temas y por primera vez desde su creación se trabajará con 7 universidades en paralelo: UBA, UNLP, UNTREF, UTN, UNLZ, UNNOBA y UNSAM.

De las propuestas de este año, la que ha tenido más interesados hasta el momento es la Licenciatura en Psicología que depende de la UNLP. Se recuerda a los aspirantes, que resulta indispensable para estar formalmente inscriptos, cargar su documentación en sistema SIPU (foto y DNI), y CONFIRMAR LOS DATOS. Al confirmarlos, les llega un correo que indica que han seguido los pasos correctamente.

La documentación presencial aún no es requerida en esta instancia.

“Actualmente contamos con aproximadamente 500 preinscriptos, pero muchos de ellos no han confirmado correctamente los datos en SIPU. Les recordamos que, sin este paso, perderán la posibilidad de estudiar la carrera el año próximo.” Indicó Sonia Lavallén, coordinadora de Sede Chivilcoy de la Facultad de Psicología de la UNLP.

El 17 de diciembre a las 12hs. será el cierre de sistema. Quienes no hayan confirmado su documentación hasta ese día, no estarán habilitados para cursar.

La inscripción a SIPU debe realizarse desde aquí: https://ingreso-grado.unlp.edu.ar/

Deberán completar la planilla, que tendrá carácter de Declaración jurada, con los datos requeridos, corroborando que sean correctos.

Apellido y nombres completos, como figura en el DNI, Libreta Cívica o de Enrolamiento (en letra MAYUSCULA).

La Dirección del correo electrónico debe ser la del aspirante y se tomará como válido para cualquier notificación.

En Colegio deberán buscar el nombre de la Institución que le otorgará el título. En caso de no encontrarla, cualquier otra de la localidad donde estudiaron o están estudiando puede utilizarse.

Aquellos que tienen dudas pueden ver el video de las charlas informativas sobre la carrera en el canal de YouTube del CUCH https://www.youtube.com/watch?v=902FhEaTS9c

Cierta documentación puede presentarse más adelante (por ej., el certificado que acredite el cumplimiento con el Plan Nacional de Vacunación), pero el DNI es indispensable confirmarlo antes de este viernes.

Coordinación Centro Universitario Chivilcoy | Municipalidad de Chivilcoy

