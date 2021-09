Trotta culpó a Alberto Fernández por la suspensión de las clases en pandemia: “Yo no compartí, pero terminé acatando”

El ex ministro de Educación dijo estar “sorprendido” con su salida del cargo y señaló que no estuvo de acuerdo con la suspensión de las clases en Capital Federal y el Gran Buenos Aires y que esa fue una decisión del Presidente.

En una entrevista con radio Mitre, el exfuncionario dijo estar “sorprendido” con la decisión de Fernández de reemplazarlo en el cargo: “Quiero ser claro. Hacía varias semanas que no tenía diálogo con el Presidente”, señaló.

Trotta se refirió al caso de la profesora kirchnerista que agredió verbalmente a un alumno: “La última discusión que habíamos tenido fue por la profesora de La Matanza, en la que tuvimos opiniones diferentes y luego no hablamos. Nunca llamé para ver qué es lo que tenía que decir. El Presidente me dijo que mis manifestaciones no habían sido adecuadas. Y al día siguiente opinó diferente”, señaló.

El exministro también se refirió a la interna que se suscitó en el oficialismo luego de la derrota en las PASO, cuando funcionarios que responden a Cristina Kirchner presentaron su renuncia, aunque luego permanecieron en el cargo: “El Gobierno salió debilitado tras la interna. Yo no comparto la presentación pública de renuncias, me parece que debilita a nuestro frente electoral.

Trotta aclaró también cómo se decidió la suspensión de las clases en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, una medida que generó una pelea con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que finalmente fue saldada por la Corte Suprema. “Las decisiones las toma el Presidente. Fue el Presidente quien tomó la decisión de suspender las clases. Nosotros trabajamos para restringir la presencialidad. El Presidente manifestó razones distintas. Yo no compartí, pero terminé acatando”, afirmó el exministro. (La Nación)