Tres personas fueron interceptadas y detenidas en un control de la Policía Vial transportando marihuana

El procedimiento fue realizado en el día de la fecha, en horas de la mañana.

La Policía Vial Chivilcoy en el día de la fecha, en horas de la mañana, realizaba operativo preventivo sobre Ruta Nacional 5 y Ruta Provincial Nro. 30 de Chivilcoy, supervisado por el Jefe Zonal de MDS-Chivilcoy Comisario Mayor Miguel Ángel Costa y coordinado con la Secretaria de Seguridad de la Municipalidad local a cargo del Dr. Arturo Pertosa.

En el operativo se procedió a la interceptación de una Pick Up -marca Toyota, modelo Hilux, color negro, Patente NIC-112- la cual arrastraba tráiler con vehículo marca Toyota -modelo Corola, color gris, Patente AC-064-NX-, conducido por ESTEBAN LEANDRO AVERZA (32), domiciliado en San Bernardo (Bs. As.), viajaban como acompañantes LUCAS ERNESTO ROMERO (35), domiciliado en Glew (Bs As.) y FRANCO NAHUEL AVERZA (29), domiciliado en San Bernardo (Bs. As.).

Requisados ambos rodados se incautaron varias bolsas de nylon conteniendo marihuana, la que estaba oculta en diversos lugares.

Interviene la UFI. 2 Dr. Villalva, del Departamento Judicial de Mercedes.

Todavía no se sabe dónde van a ser alojados los aprehendidos hasta declarar en Fiscalía.