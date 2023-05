Trabajadores de Bicontinentar convocan a una concentración frente al Sindicato UTICRA para reclamar mejoras salariales y trato digno

La convocatoria es para este martes a las 17:20 horas en la sede de la calle Hipólito Yrigoyen.

Empleados de la empresa del rubro del calzado Bicontinentar reclamarán este martes frente al Sindicato UTICRA por los salarios de los trabajadores de menor categoría, a los que califican como «vergonzosos», como así también por maltratos.

De esta manera, denuncian que «lo que la gente ve por tele es mentira, es todo con fines políticos, que no condice con la realidad que vivimos los empleados ahí adentro».

En un comunicado que los trabajadores de la empresa difundieron, dice: «Bicontinentar le da un aumento del 20% a sus coordinadores y supervisores por su «trabajo» bien hecho, el cual hacemos nosotros, los empleados de menor categoría con sueldos que no llegan a $130.000, es una vergüenza que la empresa solo reconozca a unos pocos».

«No es solo eso, todo lo que la gente ve por tele es mentira, es todo con fines políticos que no condice con la realidad que vivimos los empleados ahí adentro todo el día trabajando bajo presión y bajo amenazas de recibir apercibimientos a cada momento», continúa.

A lo que se agrega: «Un mínimo error y tenés a tus jefes soplándote la nuca, parecemos esclavos y no nos reconocen nada. Llamaron a los empleados más viejos, con mejor legajo y no duraron nada por el maltrato y los pocos que siguen lo hacen porque no les queda otra opción».

Ante esto se solicita: «Es hora de dejar de callarnos y pelear por nuestros derechos. Mañana todos afuera del Sindicato a las 17:20 hs, a ver si esta vez los delegados nos apoyan y el señor Juan López que dé la cara, ya que es la voz de nosotros».

«Familias y amigos los necesitamos. Pedimos que nos acompañen para poder tener un sueldo justo y trabajar en buenas condiciones», concluye el comunicado.