Tendencias, propuestas y sugerencias: cómo la indumentaria deportiva es y será la compañera ideal para esta temporada

Estar en la comodidad de nuestro hogar y a la vez lucir con estilo, es completamente posible gracias a la infinidad de looks que nos permite crear las firmas deportivas.

Pese a que, al comienzo del 2020, al iniciar la pandemia la mayoría de las personas andaban todo el día en pijamas debido a la pereza de cambiarse. Expertos y psicólogos afirman que no resulta saludable para nuestro bienestar mental, así como tampoco para sobrellevar el aislamiento. Por lo que, resulta esencial vestirse como si se tratase de un día normal.

De igual modo, también se sabe que andar en jean no es lo más cómodo para estar en el hogar, es por ello, que la indumentaria deportiva es el equilibrio ideal, entre prendas de calle, pijama, comodidad y estilo. Por tal razón, las principales firmas deportivas como lo son Adidas o Nike, cuentan con un amplio catálogo que son sinónimo de la temporada que se viene, y celebridades como Kendall Jenner, Jenifer López y Emily Ratajkowski por nombrar solo algunas, nos muestran cómo llevarlo.

Como bien mencionamos, por motivos claramente obvios, la indumentaria deportiva posee una asombrosa importancia cuando la comodidad resulta ser una prioridad. Y desde que comenzaron a convertirse en nuestra salvación, han ganado popularidad y presencia en los looks de esta temporada, lo cual, sumado a la pronta llegada del calor, resultan ser una alternativa ideal.

Desde este punto de vista, las celebs más fit cuentan con mucho por compartir, siendo sus elecciones en equipos y looks deportivos los que más incentivan y animan. En especial, aquellos que además de ser tendencia, lucen bien en cualquier perfil y se ajustan hasta en los outfits más urbanos.

Jennifer Lopez domina los tonos pastel

En el momento que un color se torna viral, su legado prevalece por mucho más tiempo que cualquier otra clase de preferencias. Siendo el caso del lila, el cual desde que conquistó a la mayoría en el 2019, no ha vuelto a desaparecer de las tiendas. Por tal motivo, la misma Jenifer Lopez rinde tributo y apuesta al mismo con un conjunto cerrado junto a una cartera de mano para darle ese toque elegante que todas desean.

El color chocolate ¿es la nueva tendencia en “total black”? Otra de las damas del outfit deportivo, al igual que del athleisure más demandado, es efectivamente Kendall Jenner. Sin faltar a ninguna cita deportiva, son varias las oportunidades en la que se ha podido ver a la joven modelo apostando a estos tonos chocolate, siendo este uno de los más populares. En la imagen, un sujetador deportivo, una calza al cuerpo, e incluso una chaqueta en total brown, hacen de esta combinación la clave deportiva de esta temporada.

Negro pleno, un éxito 24/7

En tanto que el marrón es ideal para aquellas que no acostumbran a emplear el negro, este otro outfit de Kendall sera siempre un acierto seguro, y solido vencedor en términos beneficiosos. En donde, pese a que son prendas principalmente sporty, no pierde la oportunidad para lucirlas. En este caso, junto a su amiga Hayle Bieber, ambas emplearon un atuendo deportivo, siendo el look de Kendall mucho más acorde a dicha esencia.

Nuevamente, confiando en el poder elegante y estilizador de unos leggins negro, junto a un escandinavo estilo cropped, en el mismo tono, un outfit perfecto para cualquier ocasión. Ni siquiera en verano podría fallar la eterna fusión monocromática.

Emily Ratajkowski vuelve con los vestidos-camisetas. Hace exactamente un año atrás, el híbrido entre camiseta y vestido comenzaba a asomarse a las calles sin saber que terminaría convirtiéndose en una de las tendencias preferidas, novedosas y más innovadoras de esta temporada.

Más pensado para outfits urbanos, es un look que además de proporcionar comodidad, hará que luzca sensual y atractiva al mismo tiempo. Es importante mencionar, que las camisetas o sudaderas son comodines para toda clase de outfits deportivos, siendo una prenda ideal para recibir la primavera.