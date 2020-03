Siniestro sobre la Ruta Nacional 5, a la altura de Suipacha

A las 17:15 horas de la tarde de ayer, jueves 12, se produjo un siniestro vial sobre el trazado de la Ruta Nacional 5, a la altura del km 127, en jurisdicción del partido de Suipacha.

El hecho ocurrió frente a las instalaciones de la empresa Rionda Hnos., a pocos metros del acceso a esta ciudad donde se vieron involucrados un camión, una pick up y un automóvil.

Allí según testimonio del conductor de un automóvil Fiat Palio, dominio AC 334SW, color gris claro, que circulaba en sentido Chivilcoy-Suipacha, detrás de una pick up Volkswagen Amarok y un camión, al intentar adelantarse a ambos , maniobra esta que no habría sido advertida por el chofer de la pick up ,quien también efectúa una maniobra de sobrepaso al mismo tiempo haciendo que el conductor del Palio se despiste, rozando contra el lateral de un camión para luego salir despedido hacia la zona de préstamo de la mano contraria .

El automóvil era conducido por EDUARDO DAVID OGNI, domiciliado en Mercedes, en tanto se desconocen los datos del camión y la pick up que si bien sus conductores se detuvieron en el lugar al momento del siniestro; al llegar los medios de emergencia ya se habían retirado si brindar datos.

Afortunadamente, a pesar de las características del siniestro no se registraron heridos, solo daños de importancia en el vehículo de menor porte.

Intervinieron Bomberos Voluntarios, Policía Comunal y ambulancia del Same de Suipacha y móvil del concesionario vial. [Fotos e informe: Jorge Lasala]