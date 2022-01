Silvana Rossi: «Les pido empatía, solidaridad, responsabilidad civil y conciencia social»

Así se manifestó en un comunicado que publicó en sus redes sociales.

Foto de archivo

La médica Silvina Rossi, quien está a cargo del equipo de seguimiento de las personas aisladas por Covid-19, tanto positivas como contactos estrechos, emitió un comunicado a través de las redes sociales solicitando paciencia en cuanto a la recepción del llamado para con los positivos.

De esta manera, Rossi declaró: “Dada la cantidad de casos positivos, teniendo en cuenta que la mayoría son leves (casi no tenemos casos moderados o graves) y que ha cambiado la modalidad de la enfermedad, el Equipo de Seguimiento que viene trabajando sin descanso, al igual que el Personal de Salud de SAME, Hospital de Chivilcoy y Moquehuá, APS, Personal de Desarrollo Social, Seguridad y otras áreas Municipales, quiero pedirles por un lado paciencia, los resultados están atrasados, los certificados SISA no están cargados aún, muchos positivos no han recibido su primer llamado porque como explique anteriormente dado el número no hemos podido aún llamar a todos, sepan que estamos repensando y reorganizando el trabajo que venimos haciendo hace 18 meses, sepan disculpar que seguramente estos días venideros no vamos a estar haciendo el trabajo de la misma manera, pero también sepan que estamos abocados desde Salud y el Municipio a resolver esto y ver de qué forma todos quienes necesiten nuestro acompañamiento y sostén lo tengan.

Vamos a ir informando por todos los medios de comunicación los cambios y la modalidad que llevaremos adelante, les pido empatía, solidaridad, responsabilidad civil y conciencia social, sigamos cuidándonos y hoy más que nunca cuídennos”.