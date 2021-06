Sebastián García: “Aún no se ha contactado con nosotros ningún candidato”

Así lo informó quien preside la Juventud Peronista local y arremetió contra el Frente de Todos diciendo que son una “secta”.

El presidente de la Juventud Peronista Sebastián García hizo referencia a cómo se están adecuando respecto a la actividad social en pandemia; y, luego, habló sobre el armado de listas de cara a las P.A.S.O. En este sentido, aseguró que “aún no se han contactado con nosotros ningún candidato” y caratuló al Frente de Todos local como una “secta”.

Militancia y pandemia

En cuanto a cómo están sobrellevando este momento tan particular, García expuso: “A nosotros la pandemia nos afecta de sobremanera porque no podemos hacer militancia social, es decir, porque no podemos estar presentes en los barrios”.

“Si bien nos mantenemos en contacto más que nada por WhatsApp, por una cuestión de cuidar tanto a los vecinos como a nosotros, hemos frenado las actividades tradicionales que realizamos siempre”, sostuvo.

Asimismo, recordó: “Con público, lo último que hicimos fue en mayo de este año, cuando presentamos la puesta en valor de la Plazoleta Evita”.

“Y ahora en cada fecha emblemática, ya sea Patria o Peronista, cada compañero escribe algo en referencia a eso y lo subimos a nuestras redes sociales, para que todos podamos ser protagonistas y no siempre uno solo”, explicó.

De cara a las P.A.S.O.

Al ser consultado de cara a las elecciones P.A.S.O., el joven dirigente indicó: “Falta un mes para la presentación de las listas, y ya se ve que a nivel local hay movimiento en este sentido”.

“Hasta el día de hoy no puedo decir con quién vamos a ir porque hasta este momento no nos ha llamado nadie; y consideramos que nosotros como jóvenes no tenemos que ir en búsqueda de tal o cual candidato; sino que, por el contrario, son ellos quienes se nos tienen que acercar”, puntualizó.

En tanto que añadió: “Ya que la juventud es el motor de cada campaña y de cada estructura. Porque sin jóvenes, éstas nunca podrían prevalecer en el tiempo”.

Sobre la Juventud Peronista

Respecto al Partido que representa, García señaló: “A nosotros nos pueden criticar o no, pero como JP siempre nos mantuvimos en el mismo lugar, desde 2015 que se perdió en todos los niveles hasta el día de hoy, con otra realidad”. “Siempre nos hemos mantenido como pudimos, porque en un momento se borraron todos”, exclamó.

Sobre el Frente de Todos

En relación al FdeT, fue contundente al decir: “No nos sentimos representados por el Frente de Todos, es un espacio que no escucha y que no nos da lugar, va a terminar siendo una secta, un club de amigos, porque si no pensás como ellos no podes estar ahí”.

“Y por pensar distinto no sos un traidor, eso no significa que estemos con Britos ni con Juntos por el Cambio, yo soy parte de este partido desde los 12 años”, remarcó.

A continuación, arremetió contra algunos dirigentes, sobre los que dijo: “Incluso hay muchos que han desvirtuado al Peronismo, diciendo yo soy peronista con un auto de alta gama, pensando sólo en su beneficio personal y no en la comunidad”.

“Eso nos pone mal, ver cómo usan el nombre del Peronismo para su propio beneficio, pero es una batalla cultural que estamos dando dentro del Partido”, cerró.