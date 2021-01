Se registraron un total de 32 casos confirmados de Covid-19 y se recuperaron 12 nuevos pacientes

Se registraron un total de treinta dos casos confirmados de Covid-19, de los cuales veintiuno corresponden al sistema público y once al sistema privado. Además, se recuperaron doce nuevos pacientes.

Así lo informaron el intendente Guillermo Britos, junto al secretario de Salud, José Caprara, en conferencia de prensa este viernes por la mañana.

Con relación a los casos confirmados, el jefe comunal señaló: “De los 100 resultados que recibimos 2 son de Suipacha, es decir que, de los 98 resultados, 21 son positivos y 76 negativos, y resta un resultado pendiente; en tanto que, del 7 de enero se registraron 11 positivos del sistema privado, de un total de 54 hisopados”.

“Hay en espera 135 hisopados del sistema público de los días 6 y 7 de enero”, agregó.

Del sistema público corresponden a: “Tres niños, ocho jóvenes, siete mujeres y tres varones de entre 30 y 70 años”, informó.

Y continuó: “Del sistema privado son cinco mujeres y seis varones”.

En cuanto a los pacientes internados, el Dr. Caprara indicó que “son 13 de los cuales 7 están en el Hospital, 4 en clínica del Carmen y hay 2 pacientes internados en Moquehuá”.

“En el Hospital, hay 3 pacientes en sala covid, dos de ellos con pronóstico reservado; en UTI hay 3 con pronóstico reservado dos de ellos con asistencia respiratoria mecánica; en clínica médica hay un paciente con oxígeno intermitente y buena evolución”, detalló.

Y agregó: “En clínica del Carmen todos los pacientes están con buena evolución. En Moquehuá hay dos pacientes internados, de los cuales uno está recibiendo transfusión de plasma”.

En este marco, el secretario de Salud se refirió a la vacunación en Chivilcoy y aseguró: “Ayer se vacunaron 110 personas, por lo que estamos contentos. Llevamos vacunadas 165 personas. Se ha vacunado al personal del SAME y otros sectores del Hospital. Se está vacunando a todos los que están relacionados con el área de salud”.

Finalmente, Caprara destacó la importancia de que comience a bajar el porcentaje de positividad y manifestó: “El porcentaje de positividad del 20% nos da cierto respiro, pero es preocupante si llegamos a tener este número de casos diarios, vamos a superar el pico máximo que fue en octubre”.

RESTRICCIONES

Por otra parte, el jefe comunal se refirió a las restricciones anunciadas por el Gobierno Nacional y expresó: “Lo que quiero reiterar es que, desde marzo, hemos pedido a la gente que espere el decreto de Provincia y el anuncio local”.

Y destacó que “No hay ninguna decisión tomada en Provincia y por ende, tampoco en Chivilcoy. Nosotros tenemos que esperar el decreto de Kicillof y ver si es obligatorio o no. Seguramente lo que ocurra con las fiestas clandestinas este fin de semana va a ser lo que haga que tomemos decisiones a partir de la llegada del decreto”.

Finalmente, recordó la importancia de que en Chivilcoy no se realicen fiestas clandestinas y sostuvo: “Necesitamos que en Chivilcoy se terminen las fiestas clandestinas, porque eso va a generar casos y si seguimos teniendo entre 70 y 100 hisopados por día, en algún momento se va a saturar el sistema de salud y no lo podemos permitir. Les pedimos que tengan como padres la firmeza que amerita el momento para no dejar ir a nuestros hijos a las fiestas clandestinas”.