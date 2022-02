Se realizó una conferencia de prensa para brindar detalles sobre Salud, Seguridad y Obras Públicas

El intendente, Guillermo Britos brindó una conferencia de prensa, acompañado por el subsecretario de Salud, José Luis Neme y el secretario de Seguridad, Arturo Pertosa, con el fin de brindar detalles sobre la situación epidemiológica actual; asimismo, se refirió a los operativos llevados a cabo en pos del control del uso del casco y anunció el avance de distintas obras públicas en la ciudad.

En primer lugar, informó los cuatro positivos del día de la fecha y envió condolencias “a las familias de los fallecidos, en especial a la del director de Espacios Verdes, Hernán Besso, quien perdió a su padre días atrás”.

En este contexto, Neme sostuvo: “Hay 6 Internados en el Hospital, 4 están en sala Covid: un hombre de 94 años vacunado, con comorbilidades; una mujer de 71 años con comorbilidades; un hombre de 76 años con comorbilidades; una mujer de 79 años; hay dos Internados en guardia: un hombre de 42 años con criterio clínico de Covid; una mujer de 96 años».

Y manifestó: “La vacuna es el único medio actual que tenemos para poder estar atravesando este momento de pandemia de esta manera».

Por otra parte, respecto de los operativos llevados a cabo con el fin de dar cumplimiento al uso de casco, el jefe comunal sostuvo: “Quiero agradecer al secretario de Seguridad, al director de Tránsito, a los agentes de Tránsito y Guardia Urbana, por lo que han logrado gracias a su trabajo respecto del uso del casco. Falta mucho, pero es un gran avance lo logrado».

Y remarcó: “El beneficio del uso del casco está comprobado. Pagaremos el costo político, las críticas y agresiones. No queremos que haya más ni Internados graves ni fallecidos por no usar casco. Vamos a seguir trabajando en ese sentido para que entiendan que esto no es recaudatorio, sino para preservar su vida y su salud».

Respecto de estos operativos, Pertosa opinó: “El personal de Tránsito y Seguridad vienen trabajando arduamente en los operativos de control por el uso de casco. Hoy vemos que, de 10 motos, 8 van con casco y eso habla del resultado satisfactorio que vienen dando los operativos».

En tanto, aseguró que “prácticamente todos los conductores regularizan su situación y recuperan su motovehículo».

Y culminó: “Vamos a seguir trabajando de la misma manera con las distintas áreas de la Secretaría de Seguridad, con el fin de prevenir siniestros y resguardar la vida de los vecinos».

OBRAS PÚBLICAS

En el marco de la conferencia, Britos se refirió a distintas Obras Públicas y anunció: “Hoy se está realizando el movimiento de suelo en las 17 cuadras que comprende Gral. Rodríguez, Vte. López e/calles 28 y 24. También, están llegando las máquinas a Gorostiaga para reiniciar la obra de acceso a la localidad. Asimismo, está avanzando la licitación para la construcción de las tres primeras casas en Gorostiaga, en los próximos días seguramente tendremos la empresa que salió adjudicada.

Y finalizó: “Mañana se abre la licitación para continuar con la colocación de luminarias led, desde Av. Urquiza y Av. 3 de Febrero hasta Calle 28 y transversales».