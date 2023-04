Se presentó la muestra “Posverdad» en la Fotogalería 22

Se trata de una muestra fotográfica que hace hincapié en los márgenes de una ciudad, a través de una técnica muy intrigante, denominada fotografía estenopeica.

El sábado por la noche se llevó a cabo la presentación de «Posverdad» en la Fotogalería 22, ubicada en el Museo Pompeo Boggio. Se trata de una interesante muestra del fotógrafo platense Martín García Olivares.

Cabe remarcar que el trabajo fue realizado utilizando una cámara estenopeica, que plantea una postura tanto artística como política de la imagen, la cual abre muchos interrogantes.

En primer lugar, el director de la Fotogalería 22, Daniel Muchiut, sostuvo: «La muestra se llama «Posverdad», la cual está plasmada en un libro, y expone parte del paisaje cotidiano, que, aunque sea doloroso, Martín García Olivares pone el ojo y nos interroga, así que es un placer que nos hayas elegido para poder exponerla aquí».

Por su parte, el expositor García Olivares explicó sobre la técnica utilizada, que causó mucha curiosidad entre los presentes: «Se trata de la fotografía estenopeica, que es una técnica en la que se toman fotos sin cámara con lente u óptica, sino con un orificio».

«Consiste en una caja cerrada y un pequeño agujero por el que entra una mínima cantidad de luz que proyecta en la pared opuesta la imagen del exterior. Si se dota con papel fotográfico se convierte en una cámara fotográfica estenopeica», detalló; y destacó que «se trata de una técnica mágica», en que utilizó una cámara hecha por su primo que es carpintero.

De esta manera, explicó: «Hay fotos que están superpuestas, que, si bien se trata de un error, el resultado fue deseado» y agregó: «Además, considero que en el lugar en que la utilice -de plena miseria- este dispositivo es mucho menos violento que una cámara».

En cuanto al lugar donde hizo las fotos, indicó: «Los Hornos es el lugar más populoso de La Plata, ubicado en la periferia de la ciudad, en donde hay muchas situaciones de extrema pobreza. Cuando noté que todos los días había una larga fila de gente que iba a una chatarrería con sus carros, empecé a ir al lugar hasta que finalmente me integraron y pude hacer estas tomas».

A continuación, en referencia al nombre «Posverdad», contó: «El concepto del título de esta muestra fue el anclaje fundamental para publiquen el libro, porque fue en pleno proceso 2015-2019, cuando se hablaba de pobreza cero; ese fue mí disparador».

Y añadió: «Fue a partir de ese concepto, de no simbolizar la pobreza – porque cuando no podés simbolizar algo, no lo podes transformar- que fue muy perverso, porque es difícil que esta gente pueda salir de esa situación de exclusión, y si la cosa sigue así va a ser más difícil aún, que surgió todo».

Hay que destacar que el público presente recibió en forma muy positiva la muestra, haciéndole varias preguntas al fotógrafo platense, que juega tanto con la técnica como en el tema planteado con la marginalidad.

VIDEO