Se desarrolló el acto por el 115° aniversario de Palemón Huergo, encabezado por el intendente Guillermo Britos, quien estuvo acompañado por la jefa de Gabinete, Marcela Sabella; el presidente del HCD, Lucas Burgos; el secretario de Gobierno, Alfredo De Lillo; y la delegada Natalia Serrano.

Con la presencia de funcionarios municipales; concejales y consejeros escolares; abanderados y escoltas de las distintas instituciones; y vecinos en general, se llevó a cabo el acto protocolar, junto al Club Juventud Unidad.

En este marco, el jefe comunal sostuvo: «En el 7° aniversario de gestión venimos a renovar el compromiso de seguir trabajando en pos de esta localidad».

«Quiero destacar a todos los que cada día colaboran para que esta comunidad crezca y felicitar, fundamentalmente, a la delegada Natalia Serrano por su labor», continuó.

En este sentido, enfatizó: «Días atrás en el aniversario del JIRIMM N° 403, una vecina del lado de Chacabuco me agradeció porque no era dejada a un lado por la Delegada por ser de otra localidad. Esto es prueba clara de que como nosotros siempre demostramos con hechos, no hay ciudadanos de segunda. Para nosotros todos merecen la misma atención».

Para cerrar, exclamó: «En este tiempo que nos queda de gestión seguiremos apostando a fortalecer todo lo hecho y les pido a todos a que se sumen a esta propuesta».

Por su parte, la delegada, Natalia Serrano, señaló todas las tareas que se desarrollan cotidianamente y destacó que «cuentan con luminarias LED y las calles mejoradas con piedra caliza».

Asimismo, agradeció a todo el personal de la Delegación y de las distintas instituciones que forman parte de la comunidad que colaboran en el día a día de la localidad.

Por otro lado, el Intendente hizo entrega de una réplica del Monumento a los Fundadores realizada en metal y madera al deportista oriundo de Huergo que, a través del automovilismo, ha logrado triunfos que ponen en alto a este pueblo rural, Néstor Paíno.

En tanto, la comisión del Club Juventud Unidad hizo entrega de presentes a las autoridades municipales.

Una vez finalizado el acto protocolar, comenzó el Desfile Criollo.