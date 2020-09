Se convalidó por mayoría absoluta Régimen Sancionatorio Excepcional Covid-19, que establece multas para quienes incumplan las medidas de prevención

El encuentro se realizó en forma dual, con siete concejales presentes en el recinto y ocho en sus domicilios. La edil Constanza Alonso estuvo ausente. Las fallas de conectividad fueron las protagonistas de la extensa jornada.

En una sesión entrecortada por las fallas de conectividad, el cuerpo de concejales convalidó por mayoría absoluta el Régimen Sancionatorio Excepcional Covid-19, presentado por el Ejecutivo Municipal en el marco de la Emergencia Sanitaria.

En el mismo se establece que se aplicarán multas por módulos de $6.500 por no usar tapaboca fuera del domicilio; no respetar el distanciamiento social; no cumplir con días, horarios y protocolos de diferentes actividades comerciales; realizar reuniones sociales en salones privados o domicilios particulares; e incumplir el aislamiento sanitario.

Las autoridades de aplicación son las Secretarías de Seguridad y de Gobierno, mediante el Juzgado de Faltas.

En este sentido, la concejal oficialista Florencia Válvoli dejó en claro que “el objetivo de esta medida no es recaudatorio sino un llamado a la reflexión y a la toma de conciencia, de lo cual el 50% se destinará para gastos del área de Salud y 50% para el Fondo Covid”.

Asimismo se aprobó en forma unánime la creación de una comisión evaluadora del Proyecto de actualización de la zonificación 2020; la adhesión a la Ley No 27.552 de Fibrosis Quística de Páncreas o Mucoviscidosis; como así también el proyecto de resolución que avala la decisión del gobierno nacional de declarar los Servicios de las Tecnologías de la Información, las comunicaciones y acceso a las redes como servicio público.

También se aprobó por la totalidad de los votos el reclamo de luminarias y mejoras para el Barrio Verde; el protocolo para garantizar el derecho de visita a los pacientes en situación grave; y el acompañamiento al tratamiento y aprobación del proyecto de Ley de Asociaciones Civiles.

En tanto que el repudio a las expresiones del periodista Gustavo Sylvestre con relación a los soldados de Malvinas se aprobó con diez votos de los Bloques Consenso Federal y Juntos por el Cambio; mientras que el apoyo al proyecto de Ley Provincial sobre cooperadoras escolares no alcanzó los votos necesarios para su aprobación.

A su vez se convalidó el aumento otorgado por el Ejecutivo a los empleados municipales; y la solicitud de asistencia financiera a la Provincia de Buenos Aires, que indica que los 23 millones entregados por el gobierno bonaerense en el contexto de la pandemia, serán devueltos en 18 cuotas, entre enero de 2021 y junio de 2022.