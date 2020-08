Se anunciaron dos casos confirmados de Covid-19, además, se sumaron cuatro nuevos pacientes recuperados

El intendente Guillermo Britos anunció que se recibieron dos resultados positivos de Covid-19. Por un lado, una mujer quien es esposa de un mecánico que tuvo contacto con una persona de Merlo, que tuvo Coronavirus, y fue hisopada en la carpa externa del Hospital Municipal; y por el otro, un joven de 30 años que trabaja en Trenes Argentinos, y tuvo contacto con un operario de Bragado. Él fue hisopado por un laboratorio privado, por lo cual su resultado aún no fue cargado al sistema.

“Además, se recuperaron cuatro nuevos pacientes, así que son 24 los casos activos que tenemos en nuestro partido en este momento”, confirmó el jefe comunal en el marco de la conferencia de prensa que brindó junto al secretario de Salud, José Caprara; el secretario de Seguridad, Arturo Pertosa; y el director de Defensa Civil, Esteban Genaro.

Respecto a los casos confirmados, Caprara amplió: “El joven de 30 años confirmado de Covid-19 tuvo contacto con un trabajador de Bragado el día 12, y desde el 13 está aislado junto a su otro compañero, cuyo resultado dio negativo. A pesar de ser positivo, no presentó síntomas en ningún momento”.

“El otro caso tuvo febrícula, resfrío, dolores corporales y luego pérdida del olfato. Por ella se dispuso el aislamiento de muchas personas que ya fueron identificadas”, agregó.

Con relación a los internados en la sala Covid del Hospital, indicó: “Tenemos una aceptable evolución de quién recibió plasma ayer, que ya no presenta fiebre. Otro de los pacientes evoluciona bien, y probablemente reciba el alta para volver a su hogar. En tanto el tercer paciente internado continúa con fiebre”.

“En la Clínica del Carmen tenemos cuatro positivos que evolucionan bien, uno de ellos próximo a recibir el alta”, puntualizó.

Asimismo, recordó que ayer se realizaron los Pool Testing en cuatro residencias de adultos mayores de la ciudad. “En total se hisoparon a 90 personas y los resultados estarán el sábado”, señaló.

En otro orden de cosas, el Intendente hizo referencia al comunicado del gobierno provincial que indica que a partir del 24 de agosto se habilitan las actividades deportivas en todo el territorio bonaerense: “Estamos esperando la resolución oficial para poder hacer el decreto local. En principio, se permitiría la apertura de los clubes para deportes individuales al aire libre los días de semana y las actividades federadas en equipo”.

“Seguramente nosotros en modo de prueba piloto permitiremos que los fines de semana se puedan practicar también, y también veremos si podemos habilitar la actividad en el Polideportivo Municipal”, sostuvo.

Seguidamente, el mandatario hizo una reflexión sobre el panorama de Coronavirus hasta el momento: “Fue una decisión acertada la que tomó el secretario de Salud de hisopar a todo caso sospechoso, incluso a los convivientes de pacientes confirmados, porque a nosotros nos interesa saber la verdad”, expresó.

“Esto no se trata de una competencia, sino de buscar la mejor manera de resolver la situación sanitaria. No es una cuestión de números sino de controlar que no haya muchos contagios. Esa es nuestra meta como Municipio”, enfatizó.

En cuanto a las tareas de seguridad y prevención, el secretario del área, Arturo Pertosa, precisó: “Todas las reuniones sociales están prohibidas por lo cual los fines de semana reforzamos los operativos en este sentido, como así también los controles en los espacios públicos”.

Sobre lo cual, el director de Defensa Civil, Esteban Genaro, añadió: “Hace cinco meses estamos trabajando en la prevención en los distintos espacios públicos y los resultados son positivos”.

