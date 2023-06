Saludos del Banco Credicoop en el Día del Periodista

El 7 de junio de 1810 apareció el primer nro. de la Gaceta de Bs Aires, lo que determinó que se estableciera ese día como Dia del Periodista según lo dispuesto en el primer Congreso Nacional de Periodistas llevado a cabo en Córdoba en 1938.

El objetivo de aquel momento histórico era brindar información sobre los actos de gobierno y contribuir a las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales. Con la pluma de Moreno, Castelli y Belgrano La Gaceta fue un instrumento indispensable para la batalla cultural de aquella época.

La tarea periodística se llevó a cabo con un profundo sentido ético y un compromiso con la flamante Nación y su pueblo, aquellos proceres estaban nutridos de ideales y sabían que la educación y la cultura hacen grandes a los pueblos; así lo plasmo Moreno en uno de sus prólogos del contrato social de Rousseau, “si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no sabe lo que vale,….vacilará entre mil incertidumbres y será nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía”.

Dijo José Martí “ser cultos para ser libres”, de eso se trata, estimular el pensamiento crítico para poder analizar la realidad y transformarla con sentido humanístico y solidario. Ellos nos marcaron una línea de conducta, establecieron ´parámetros éticos de una profesión esencial para cohesionar a la sociedad, dar a conocer lo que sucede dentro y fuera de las fronteras de nuestro país. No debemos olvidar que la información es poder. Se puede hacer bien pero también se pueden provocar un gran daño. Con la palabra y la imagen se puede lograr una sociedad más justa pero también se puede inducir consenso a regímenes totalitarios, la manipulación informativa puede provocar el descredito de personas e instituciones, la comunicación por lo tanto no es inocua, su efecto sobre la opinión pública dependerá de los valores o desvalores que trasmita. Los periodistas son conscientes de esta realidad y del poder que tiene su hacer y su decir, la Constitución Nacional establece que tenemos derecho a la información plural, diversa y veraz, por lo tanto, el periodista y comunicador social encargado es esta ardua tarea debe buscar el equilibrio justo para mantener la independencia, la libertad de expresión desarrollando la labor con ética profesional. Aquí recuerdo las palabras de Rosenthal (premio Pulitzer) “el deber de todo reportero y editor es luchar por conseguir tanta objetividad como sea humanamente posible”.

Por eso, en este Día del Periodista, desde la Comisión de asociados del Banco Credicoop Coop. Ltdo. Filial Chivilcoy queremos hacer llegar nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos y todas las/los comunicadores sociales que dignifican la profesión, que se orientan por principios éticos y contribuyen a la consolidación de la democracia, que se comprometen con la defensa de los derechos humanos, con la paz y la justicia, para garantizar el bienestar de todos los habitantes del país.

Comisión de asociados Banco Credicoop Coop. Ltdo. Filial Chivilcoy