Rossi: “Venimos hablando de empatía, responsabilidad civil, conciencia social y solidaridad desde hace muchos meses”

La encargada del seguimiento de los pacientes con Covid-19 reflexionó sobre los festejos del sábado y la falta de respeto de la comunidad.

De esta forma, expresó: “Me estoy debatiendo entre escribir o no hacerlo, pero prima en mí, pensar en todos quienes perdieron a alguien durante esta pandemia (por COVID y otras enfermedades, patologías, o padecimientos), en todos quienes vienen cuidándose y respetando protocolos, no viendo a sus familias y seres queridos, pienso en el personal de salud, pienso en todo el personal de distintas Instituciones (Seguridad, Defensa Civil, Bomberos, Desarrollo Social, Educación y seguro me olvido de alguna) que vienen trabajando sin parar desde marzo del 2020”.

“Y pienso en algo de todo lo que debatimos en las últimas semanas en el equipo de seguimiento con los voluntarios y voluntarias, donde tenemos profesionales y personal de Salud que se desempeñan en otros lugares dentro del Sistema de Salud, ya sea Hospital, APS y SAME, Clínica del Carmen y Hotel, pensando en que al personal de salud ya casi no le queda ni la reserva, estamos agotados, cansados, desde lo físico y lo emocional, desilusionados, algunos enfermos, venimos hablando de

empatía, responsabilidad civil, conciencia social, solidaridad desde hace muchos meses, algunos desconocen el significado de estas palabras y siguen tirando de la cuerda, una cuerda que en algún momento se va a cortar, siempre por lo más fino”, continuó.

En este sentido, Rossi enfatizó: “El personal de salud son muchos seres humanos, con todas sus características, cada uno con sus aciertos y errores, con sus fortalezas y debilidades, con sus cuestiones personales y familiares, tratando de hacer lo mejor posible ante un enemigo invisible y desconocido, que le está poniendo el pecho a las balas desde hace 16 meses, no nos prepararon para esto, desde el principio estamos dando todo lo que podemos, pero a veces no parece suficiente”.

“No voy a referirme sólo a lo sucedido el día de ayer, ¿nos merecíamos esa alegría que nos dio el fútbol?, por supuesto que sí, ¿podíamos festejar algunos en nuestras casas, otros en sus autos?, seguro que sí, salir muchos desbocados, sin barbijos, sin distancia, eso no”, reflexionó.

Y continuó: “Eso no se lo merece todo el personal de todas las áreas que viene trabajando sin descanso desde hace 16 meses, como no nos merecemos otras cosas que pasaron en los últimos meses a lo largo y ancho de nuestro hermoso país, no hablo solo de fútbol, y de ser campeones otra vez, hablo de las muchas situaciones en que nos olvidamos del otro, de las situaciones multitudinarias (marchas, encuentros, despedida de uno de los ídolos más grandes de nuestro país, vacaciones, salidas, fiestas clandestinas y tantas otras), todo se podría haber hecho, sin haber expuesto a muchas personas y al personal de salud y de otras áreas”.

“Hay que ponerse la camiseta argentina para todo, es lo que creo desde lo más profundo de mi corazón, si nos pusiéramos la camiseta para festejar y para luchar codo a codo ante cualquier cosa que se nos presente con pueblo, como Nación, creo que otra sería la historia de nuestro país”, sostuvo.

En tanto que indicó: “Todo esto no empaña mi alegría y emoción, de ver a la Selección Argentina de Fútbol otra vez, levantando esa copa tan ansiada, llorar y emocionarme con mi hijo que los vio por primera vez y emocionarme con el mensaje de mi papá “Los volví a ver Campeones”, disfruté de cada momento y sigo pensando podríamos haber hecho las cosas de otra manera y festejar igual”.

Seguidamente, Rossi puntualizó: “Es sólo una reflexión, algunos estarán de acuerdo y otros no, seguro tenemos todos mucho que aprender y cambiar, solo me permito esto en mi nombre y me atrevo a hacerlo extensivo a muchos otros/as”.

Para finalizar, sentenció: “Sigo con la esperanza y con la creencia de que todo esto nos tiene que enseñar cosas. Sigo pensando que todos juntos podemos hacer una enorme diferencia. Ojalá muchas personas sigan sintiendo lo mismo. A seguir adelante, a seguir cuidándonos, solo nos queda seguir”, finalizó.