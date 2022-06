Robo en el local “Al Costo Calzados”

Todavía no se conoce la identidad de los autores del robo.

El local “Al Costo Calzados” sufrió un robo este martes por la madrugada. Según se conoce hasta el momento, los dos responsables del hecho ingresaron por una ventana lateral -cabe remarcar que está ubicado en Alsina y Dorrego – y sustrajeron alrededor de $2000.

Dado a qué el dueño del comercio tiene cámaras de seguridad se pudo constatar la presencia de dos hombres de contextura mediana, con capucha, quienes se escaparon al sonar la alarma del local.

Imagen de la cámara de seguridad

Su propietario, Mauro Sebastián Hoare, expresó en su red Facebook: “Estas son las ratas que entraron a robar a las 05 13 de la madrugada, casi a la misma hora que yo me voy de viaje, que diferentes somos no? Yo yendo a trabajar y ustedes a robar, por eso mi camino siempre va cuesta arriba y el de ustedes cuesta abajo, gracias al personal policial por estar, no hay más nada para decir, sin palabras”.