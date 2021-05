Reporte semanal Covid-19: Caprara manifestó que “Estamos en zona de riesgo moderado”

El intendente Guillermo Britos, junto al secretario de Salud, José Caprara, brindaron el reporte epidemiológico semanal de Covid-19, en el que remarcaron que hubo un leve ascenso de casos respecto a la semana anterior, y llamaron a cuidarse más que nunca, cumplir los protocolos, respetar las restricciones vigentes y, por sobre todas las cosas, evitar el colapso del sistema de salud.

En primer lugar, el jefe comunal resumió: “Hubo 252 casos en la semana con un porcentaje de menos del 20% de positividad y ocho fallecidos”. Respecto a esto, el secretario de Salud indicó: “Estamos en zona de riesgo moderado”.

A continuación, el jefe comunal hizo referencia a la situación en el ámbito escolar, sobre lo que amplió: “Del 30 al 5 de mayo tuvimos ocho alumnos positivos por lo que se aislaron por protocolo 15 docentes y cuatro burbujas. Además, hubo tres docentes positivos por lo que se aislaron seis docentes, un auxiliar, más tres burbujas”.

En cuanto a los pacientes internados, Caprara informó: “Tenemos 40 internados, de los cuales 22 están en el Hospital, 14 en clínica del Carmen y cuatro en el Hotel Chivilcoy”.

“Hay nueve internados en sala Covid, cuatro de ellos con pronóstico reservado; un paciente en UTI con pronóstico reservado; 11 en clínica médica, cinco de ellos con pronóstico reservado; y uno en Guardia”, detalló.

A continuación, hizo referencia a los fallecidos en las últimas horas: “Tenemos que lamentar tres fallecimientos. Un paciente de 84 que tenía neumonía bilateral, hipertensión arterial EPOC, Parkinson, Alzheimer y problemas oncológicos; un fallecido de 68 años tenía neumonía, sin antecedentes previos; y una adulta de 53 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso”.

Por otro lado, remarcó: “En los últimos días, tuvimos 14 altas. Es de destacar que hubo varios que estuvieron con pronóstico reservado y afortunadamente pudieron recibir el alta”.

Más tarde, respecto a la vacunación, el funcionario de Salud, comunicó: “Se recibieron 2800 vacunas que se distribuyeron 1000 en Racing, 1000 en Atlanta y 800 en el Hospital. Llevamos 16.500 vacunas aplicadas, de las cuales casi 2000 recibieron las dos dosis”

“Les pedimos a quienes desean que se acerquen a donar plasma porque es una herramienta muy importante que tenemos para poder aplicar”, culminó Caprara.

En último lugar, el jefe comunal llamó a la reflexión para extremar los cuidados y cumplir los protocolos y las restricciones vigentes.

“Hemos tenido numerosos inconvenientes con muchas actividades que no quieren cumplir los protocolos e incluso siguen trabajando”, aseveró.

Y explicó: “Lo que está permitido por el decreto Provincial es que los natatorios estén abiertos por temas de salud kinesiológicos o quien tiene que practicar porque es federado. En tanto, los talleres de danza y los gimnasios no están permitidos. Pero si está permitida la actividad cultural con hasta 10 personas”.

En este sentido, aseguró que “haremos cumplir los protocolos. Entendemos que todos quieren trabajar, pero esto no quiere decir que vamos a descuidar la vida. La prioridad es que se contagie la menor cantidad posible de chivilcoyanos. Les pedimos que cumplan y cuando esto mejore haremos todo lo que haga falta para que vuelvan las actividades”.

“Vamos a cuidar a los chivilcoyanos sin pensar en ningún rédito político. Les pedimos que no insistan con lo que está prohibido porque nos van a obligar a que clausuremos y no queremos llegar a eso. Esto no es en contra de los comercios, ni de nadie, es a favor de tener la menor cantidad de casos posibles”, culminó.