Reporte epidemiológico semanal de Covid-19: Hubo un exponencial aumento de casos

El intendente Guillermo Britos, junto al secretario de Salud, José Caprara, brindaron una conferencia de prensa para explicar la situación epidemiológica semanal de la ciudad de Chivilcoy, en la que hubo un exponencial aumento de casos.

En este sentido, se remarcó que “hemos tenido un incremento de casi el 100% con respecto a la semana anterior, en la que se pasó de 196 a 577 casos, lo que da una razón de 1.94”. En tanto, en cuanto a las edades continúan predominando los menores de 60 años.

En primer lugar, el jefe comunal explicó: “Las medidas tomadas por el gobierno nacional rigen para todo el país a partir de las 00 horas del 22 hasta el 30 de mayo inclusive, luego se vuelve al sistema de fases”.

En el Decreto nacional se explicita que “quedan suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial; que sólo estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar; y que nada más se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18hs, o por razones especialmente autorizadas”.

“Chivilcoy está en riesgo alto, por ende, todas las medidas anunciadas por el Presidente impactan en nuestra ciudad. Por lo que pedimos que estos nueve días extrememos los cuidados y que se cumpla con lo establecido” y comunicó que “tenemos que esperar el Decreto provincial para anunciar las medidas detalladas punto por punto”.

Respecto a esto, aclaró: “La conferencia del gobernador Kicillof es este viernes a las 15 horas, por lo que ni bien tengamos la información precisa la comunicaremos”.

A continuación, el mandatario informó “que, tras estos nueve días de confinamientos anunciados por el gobierno nacional, Chivilcoy entrará en Fase 2, en la cual permanecerá mientras siga este nivel de casos y este nivel de ocupación hospitalaria”.

“Ayer a la mañana, previo a lo que fue el anuncio presidencial, hablé con el gobernador, el jefe de Gabinete, y la directora general de Cultura y Educación bonaerenses, para pedir, junto a Bragado, la suspensión de las clases presenciales, que ya estaba dispuesta para ambos distritos y el pase a Fase 2”, amplió al respecto.

Y agregó: “Las clases presenciales estarán suspendidas en la ciudad, pero no en las escuelas rurales debido a que son amplias y cuentan con poca matrícula. Aunque sí se suspenderán los niveles secundarios de Gorostiaga, Biaus y Moquehuá”.

A continuación, el secretario de Salud, José Caprara, detalló: “Hoy tenemos 72 pacientes internados, 43 en el Hospital Municipal, 15 en la Clínica del Carmen, 12 en el Hotel Chivilcoy y dos en el Hospital de Moquehuá”.

“De los 43 internados en el Hospital, hay 11 en Sala Covid, nueve de ellos con pronóstico reservado; cinco en UTI con pronóstico reservado; 14 en Clínica Médica, doce con pronóstico reservado; en Guardia hay tres pacientes: ocho en Cirugía; uno en Pediatría y uno en Maternidad” y añadió que “de los 15 internados en la Clínica del Carmen, siete están con requerimiento de oxígeno; los que están en el Hotel están con sintomatología menor; y los que están en el Hospital de Moquehuá también están con oxígeno”.

Asimismo, explicó que “esta semana tuvimos nueve pacientes fallecidos y 16 altas”. En cuanto al hombre de 47 años fallecido ayer, indicó: “Lamentamos el fallecimiento de un paciente que estaba internado en Terapia Intensiva, con patologías previas, más la neumonía bilateral por Covid-19. Había ingresado a internación hace 11 días”.

Por otro lado, respecto a la continuidad de la vacunación, precisó: “La posta del Hospital no recibió vacunas de Covid esta semana. Sólo se recibieron 1200 vacunas entre las postas del Racing y el Atlanta”.

“Llevamos aplicadas hasta el momento 18.000 primeras dosis y 6000 segundas dosis en total”, puntualizó.

Seguidamente, el secretario de Salud hizo un pedido especial a los contactos estrechos de casos confirmados de Covid-19 para evitar la saturación en el consultorio donde se realizan los hisopados tanto en el Hospital como así también en los laboratorios privados.

En este sentido, expuso: “Pedimos que todos los contactos estrechos convivientes y no convivientes de casos confirmados de Covid-19 que no tengan factores de riesgo, que presentan síntomas, no concurran a hisoparse, ya que son determinados positivos clínicamente en forma directa”.

“Lo mismo sucede con quienes pierden olfato y gusto, ya son determinados confirmados clínicamente, no necesitan hisoparse”, agregó.

A la vez que puntualizó que “los contactos estrechos que deben ser hisopados son los que tienen factores de riesgo, y así se lo indicará la persona que le hace el seguimiento”.

Para finalizar, respecto a la donación de plasma, Caprara expresó: “Pedimos que todos aquellos que ya se recuperaron de la enfermedad, y cumplan los requisitos se acerquen a donar plasma, ya que es muy necesario, porque seguimos haciendo este tipo de tratamiento”.