Renunció Mauricio Maggi a la presidencia del PJ, por profundas diferencias con integrantes del Frente de Todos

Mauricio Maggi, quien se desempeñaba como presidente del PJ local, convocó a una conferencia de prensa este viernes por la noche para anunciar su renuncia indeclinable a la presidente del Partido, “por profundas diferencias con integrantes del Frente de Todos”.

En este sentido, el dirigente informó: “En el día de hoy, a través de una nota que he enviado al Consejo Partidario del Partido Justicialista de Chivilcoy he presentado la renuncia a la presidencia del PJ en forma irreversible e irrevocable por motivos que son de público conocimiento y que he manifestado a lo largo de este tiempo, tanto en mi rol de vicepresidente y, luego, como presidente, tras la renuncia de Darío Speranza”.

“Tengo claras y marcadas diferencias con quienes pretenden conducir el partido, es decir con el Frente de Todos local, que se motivan en la falta de consenso y de diálogo”, enfatizó y agregó que “hay una supuesta unidad en la cual en realidad nunca las partes tienen la misma posibilidad de opinar y, que, en caso de poder hacerlo, siempre es en inferioridad de condiciones”.

A continuación, denunció: “Nosotros muchas veces no hemos sido escuchados e incluso hemos sufrido la imposición de candidatos que no han sido elegidos por la voluntad popular”. Y amplió: “Es más, el PJ por primera vez en su historia se le han impuestos los presidentes, tanto a nivel nacional como provincial. De hecho, el propio Alberto Fernández se ha declarado como socialdemócrata y Máximo Kirchner no reúne las condiciones en la Carta Orgánica, y que, además, no ha sido electo, sino que fue impuesto, a través de una negociación, que le habrá convenido a algunos”.

“Esto sumado a otras cuestiones más me han llevado a tomar esta decisión, y aprovecho la oportunidad para agradecerle a los compañeros que me han acompañado en estos tiempos, con los avatares que nos ha tocado sobrellevar”, resumió.

A continuación, Maggi arremetió: “La lista de unidad es para la foto, pero termina siendo tan solo el acuerdo de unos pocos, al cual nosotros ni siquiera hemos sido convocados. Al día de hoy, a las 20: 30 de la noche, nadie se ha comunicado conmigo por parte del FdeT de Chivilcoy algo que me parece una falta total de respeto, porque no se ha convocado al PJ para formar la lista”.

“Por eso digo que mi renuncia se motiva en la falta de consenso y de respeto a la opinión ajena. Como así también en que compartimos ni la forma ni cuestiones de fondo de varias políticas que se aplican”, sostuvo.

Asimismo, manifestó: “A nivel local hay muchos compañeros que están en desacuerdo con el FdeT; de hecho, hay muchos que pretender armar otras listas; también hay muchas diferencias con el FdeT a nivel provincial y nacional”.

En relación a esto, analizó: “Este Frente no me representa por ende no lo puedo presidir, algo que me genera mucha desilusión porque tenía muchas expectativas puestas. Que haya miles de chicos que hoy por hoy no puedan comer si quiera en la Argentina es una patada al corazón, me parece que somos responsables de esto”.

“Entiendo que hay cuestiones que deben solucionarse y que no se está actuando conforme a esto”, añadió.

Cuestionado sobre porque no llamo a un Consejo Partidario como se comentaba, el dirigente explicó; “Nunca quise condicionar a ningún compañero en sus elecciones por eso decidí no hacer una convocatoria a un Consejo Partidario, porque sentía que era exponer a muchos de ellos. Entonces en vez de ser yo un obstáculo, me corro para que cada compañero elija libremente”.

Seguidamente recordó que a él le pidieron la renuncia a los dos meses de haber asumido. “Evidentemente no les gustaba mi forma de opinar, así que si en ese momento hubiera elegido irme muchos se hubieran puesto contentos y hubieran entendido que me doblaban la muñeca”, señaló. No obstante, consignó: “Hoy siento que es una decisión que tomo en resguardo de mi salud, de mi familia y de muchos compañeros”.

“Por eso dando este paso al costado, los que quieran seguir acompañaran al FdeT y los demás se alejaran con plena libertad”, dijo, y aclaró que “esta decisión no obedece a ningún presión ni extorsión, sino es pura y exclusivamente personal, más teniendo en cuenta que en cinco meses seguramente el Partido si será tomado, como ocurrió en Provincia”.

En relación a como continuará funcionando el Partido, explicó: “Conforme lo prevé la Carta Orgánica al renunciar el presidente asume el vicepresidente, por ende, al renunciar yo, debe asumir el secretario general del Partido, que es Ignacio Casasola”.

En este sentido, indicó: “Estamos a la espera de su decisión. Si él acepta asumir la conducción, pasara a ser el presidente, en caso contrario, asumiría el primer vocal y así, sucesivamente, conforme al listado que ganó en las elecciones del 2017”.

Al ser consultado por Florencio Randazzo, y una posible incorporación a su Partido, Maggi indicó: “Yo milito desde los 17 años, cuando el propio Florencio me fue a buscar. Creo que la política se puede hacer desde diferentes lugares y me voy a morir haciendo política, aunque no sé si partidaria, pero siempre seré un militante”.

“Todos saben mi afecto por Randazzo, por lo que lo acompañaré, pero no a nivel partidario, sino como una persona más que cree que en él, y en su trabajo. Más ante esta dicotomía entre la derecha, sobre los cuales sabemos los resultados a los que nos conduce, y este Frente de Todos que siento que la carroza se convirtió en calabaza”, expuso.

Sobre lo que añadió: “A Florencio lo conozco hace alrededor de 30 años, y no considero que se lo pueda considerar del lado de la derecha, me parece que él está hablando de trabajo, de educación, y de muchas cuestiones que son necesarias hablar. Él ya ha dado sobradas muestras de qué lado está y que en su momento no haya coincidido con Cristina Kirchner no lo pone del lado de la derecha, sino en representación de mucha gente que no se siente afín a ninguno de los dos partidos mayoritarios de la Argentina en el día de hoy”.

Por último, sobre si se sumara a la lista de “Vamos por más”, precisó que “hace mucho tiempo que no hablo con Ariel Franetovich, ya que entiendo que él ha respetado lo institucional, pero la verdad es que no se han contactado conmigo, aunque con Randazzo lo he hecho en varias oportunidades a lo largo de diferentes momentos”.

