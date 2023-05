Raúl Sinelli: “Hay que seguir luchando, pase lo que pase, siempre hay que ir para adelante, nunca hay que bajar los brazos”

Raúl Sinelli hace 50 años que se desempeña como mozo, labor que comenzó a hacer a los 16 años, cuando empezó a trabajar en el Club Social. Actualmente se encuentra trabajando en la Confitería La Perla y fue reconocido por el Ejecutivo Municipal en el acto por del Día del Trabajador.

Tras recibir el reconocimiento, el querido mozo de nuestra ciudad, expresó: “Le quiero agradecer al intendente Guillermo Britos por haberme tenido en cuenta; la verdad es que soy muy sensible y esto es una alegría y un orgullo”.

“Hay que seguir luchando, pase lo que pase, siempre hay que ir para adelante, nunca hay que bajar los brazos, como yo que tengo 76 años y sigo hasta que Dios me diga basta. Todavía tengo fuerzas para seguir atendiendo a la gente. He tenido la suerte de conocer a muchas personas y lo mejor que me puedo llevar de la vida es el cariño que me tienen”, remarcó.

En tanto que indicó: “Este reconocimiento se lo dedico a todos los gastronómicos, especialmente a los que ya no están, como mi papá que toda su vida se dedicó a este rubro” y concluyó: “Siempre hay que estar con una sonrisa, más allá de los buenos o malos momentos que podamos pasar, siempre hay que mantener el optimismo”.

