Ratifican continuidad de las clases presenciales pese a la explosión de casos

“Están dadas las condiciones. Es posible sostener una presencialidad cuidada”, dijo el ministro Trotta.

Pese a la suba explosiva de casos y la advertencia de gremios docentes, desde el Gobierno nacional salieron a ratificar la continuidad de las clases presenciales al asegurar que no se han registrado “grandes brotes” en las escuelas.

Uno de los que confirmó la continuidad es el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien sostuvo que la evidencia de datos y estrictos protocolos muestran que “hoy están dadas las condiciones para sostener la presencialidad” y negó que la suba de casos esté relacionada con la vuelta a las aulas.

“Todo lo que sea un espacio institucional donde se pueda ejercer un control de los protocolos, con un tercio de los docentes y auxiliares del país vacunados, evidencia que hoy están dadas las condiciones para sostener la presencialidad”, subrayó Trotta.

En ese mismo sentido, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que hoy el foco no está puesto en las escuelas sino en las reuniones sociales. “La mayoría de los contagios no se originan en lugares donde hay protocolos, no se originan en las fábricas ni son frecuentes en las aulas. Tampoco en lugares culturales o de esparcimiento. Los contagios se originan en lugares familiares, de más confianza, de amigos, donde bajamos la guardia y se disminuyen los cuidados”, dijo.

En ese marco, aseguró que los positivos de trabajadores de la educación son excepcionales y trabajan con las distintas jurisdicciones para tener un seguimiento de los casos. Mientras que Analía Rearte, directora de epidemiología, coincidió con Vizzotti: “No hemos tenido grandes brotes en las escuelas”.