Randazzo: “Conversamos con legisladores de Buenos Aires, de Córdoba y de Santa Fe, con los que compartimos la idea de llevar nuevas voces”

El diputado nacional electo Florencio Randazzo aseguró que desde Vamos con Vos “conversamos con legisladores de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba y de Santa Fe, con los que compartimos la mirada sobre lo que hay que hacer de cara al futuro”. A continuación, ratificó: “Queremos llevar otras voces al Congreso, para que no todo sea blanco o negro”, y advirtió que “si en Argentina seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo”.

Al ser consultado sobre su posicionamiento dentro de la Cámara baja, Randazzo consideró que en los próximos tres meses hay que armar un interbloque que sea lo más amplio posible, y sostuvo en ese sentido: “Estuvimos dialogando con varios sectores y la idea principal es coincidir sobre los cambios que debemos llevar a cabo”.

Además, el flamante legislador nacional aclaró que “estamos dispuestos a hablar con absolutamente todos los sectores, pero siempre honrando la palabra y las convicciones que uno tiene”. “Voy a cumplir con lo que he dicho”, subrayó Randazzo, y luego añadió: “Debemos ponernos de acuerdo en los temas que la Argentina necesita, independientemente de la preferencia que tenga cada uno”.

En declaraciones a Radio Continental y a FM Cielo, Randazzo destacó la importancia de “establecer prioridades” y de llevar al parlamento “los temas que verdaderamente preocupan a la sociedad”. Acto seguido detalló: “Una nueva ley laboral, que permite incluir a los que están en la informalidad sin afectar derechos actuales de los trabajadores, una ley de estabilidad económica, para combatir la inflación, una ley de promoción a las exportaciones, y también avanzar en la boleta única”.

Por otra parte, al ser consultado sobre la suspensión de cuotas para los viajes al exterior, Randazzo respondió: “Son todos parches que no tienen ningún sentido, mientras seguimos profundizando los problemas. Tenemos niveles de endeudamiento y tasa de financiamiento altísimos, no hay posibilidad de incentivo al ahorro, no hay inversión, no hay trabajo y hay excesiva presión sobre el sector productivo”.

“Yo no soy dueño de la verdad, pero creo que hay que animarse a discutir estos asuntos para transitar un camino de esperanza”, sostuvo el diputado nacional electo, a la vez que se dirigió a los votantes que lo acompañaron en las elecciones: “Estamos muy agradecidos y dispuestos a darles un futuro mejor”.