Randazzo confirmó que competirá en estas elecciones, con perspectivas al 2023

El dirigente peronista aseguró que su espacio contará con el apoyo del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

Este martes, el dirigente peronista Florencio Randazzo confirmó que competirá en estas elecciones legislativas, pero con perspectivas al 2023.

La noticia fue adelantada durante un encuentro virtual organizado por la Fundación Konrad Adenauer y la Asociación Civil Estudios Populares: “Estamos armando una alternativa electoral. Más que electoral, de gobierno, de cara a 2023, que tiene una estación intermedia que es 2021. Una alternativa para solucionar los problemas que tiene la Argentina, que todos los conocemos y nadie se anima a afrontarlos como corresponde”.

Según detalló el exministro, el espacio contará con el apoyo del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y la diputada Graciela Camaño, y lo integrarán representantes de fuerzas vecinalistas y “dirigentes que en algún momento estuvieron en Cambiemos y otros que estuvieron en el radicalismo”.

“Estamos de acuerdo en que la puja del extremismo de un lado y del otro tal vez haya sido un negocio para algunos dirigentes, pero ha sido un pésimo negocio para la mayoría de los argentinos, que hoy tienen a más del 50% de los trabajadores en la informalidad. Está claro que el camino que han elegido es equivocado. Venimos a ofrecernos como una alternativa y creemos que es posible tener un buen resultado en esta próxima elección”.

Si bien el dirigente peronista aseguró que no quiere perder el tiempo en hablar sobre los gobiernos de Mauricio Macri ni del actual gobierno, aprovechó para criticar a Alberto Fernández: “Tenemos un presidente al que se hace muy difícil creerle, porque cambia de posición de un día para otro. No lo digo como crítica destructiva, todo lo contrario. Me encantaría que honrara la palabra”.

Por último, durante el encuentro virtual Randazzo recordó sus negativas a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2015, cuando aún era parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “No fui candidato a gobernador en 2015, cuando Cristina me lo pidió, porque había dicho públicamente que no iba a ser candidato a gobernador. Seguramente hubiera sido gobernador. En 2017, me ofrecen ser candidato a legislador nacional en primer término, dije que no”.

En las últimas semanas, el dirigente reapareció en la escena política con una serie de posicionamientos con respecto a las clases presenciales en la Provincia de Buenos Aires, la pobreza infantil en el conurbano, y mantuvo varios encuentros con dirigentes de otros espacios como Jorge Ceballos, secretario general de Libres del Sur.