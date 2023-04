«Querido Harry fue una necesidad imperiosa que tuve de hacer a causa de una situación emocional que estaba atravesando»

DECHIVILCOY diálogo en exclusiva con Paulina Demarco, quien creó el cortometraje «Querido Harry», y Sofía Casullo, integrante del equipo de elaboración del mismo. El trabajo que fue proyectado en el Festival Raíces, fue definido como «un corto sensible, que persigue el detalle, la sensibilidad, entrar en esa parte nuestra que recuerda».

«El corto fue como algo que no podía no hacer, al menos la parte de la escritura -después la realización si implicó muchas decisiones- pero fue una necesidad imperiosa que tuve a causa de una situación emocional que estaba atravesando, estaba muy triste y lo único que pude hacer fue esto. Yo venía con ideas y con ganas de filmar algo, y cuando me pasó esto, surgió el corto», explicó Demarco.

En tanto que agregó: «Después empecé a armar el equipo, convoqué a Sofía Casullo, que es directora de arte; Trinidad Udoy, que es la productora; Paulina Zambelli, encargada del montaje y asistente; Bautista Peña, que fue el director de fotografía; Dante Poggio a cargo de la música; Estanislao Carisio de la mezcla musical; y Carolina Marino que fue la actriz».

Seguidamente, Casullo expuso sobre la temática que trata: «Es un corto que habla de un desamor, de recordar a una persona que vive en tu interior y de volver a ese amor que fue». A lo que Demarco añadió: «Yo quería contar las sensaciones que tenía, y ese fue el gran interrogante, cómo contarlo. Alguien, por ejemplo, puede escribir una canción y yo escribí los planos para poder transmitirlo».

En relación a cómo se plasmó la idea, Sofía detalló: «Partimos desde el guion y de ahí empezamos a trabajar en la idea de lo que se podía ver, de cómo mostrar a Clara, la protagonista de esta historia, pensar en sus características, todo desde la dirección artística, que es mí parte del trabajo, y así se va construyendo el corto en conjunto a todas las áreas».

Paulina Demarco / Trinidad Udoy / Sofía Casullo

En este sentido, Paulina señaló: «En el cine todo tiene un sentido muy poco queda librado al azar, y si algo queda al azar es porque también lo buscaste, entonces son muchísimas las decisiones que tuvimos que tomar desde el comienzo. Tuvimos que elegir las locaciones, la actriz, y establecer las jornadas de rodaje».

«Una vez que tuvimos el material en bruto, después vino la parte más difícil», explicó; en tanto, Sofía sumo: «Tuvimos cinco jornadas de grabación que fueron muy largas y se necesita mucha predisposición para que realmente salgan las cosas, para tener el material para la post producción, que es lo que más tiempo lleva y que es donde todo toma forma».

En cuanto a la locación, Demarco destacó: «Otra cosa que decidimos fue hacerlo acá en Chivilcoy, de mostrar mi personaje, porque como dice una directora de cine, si abrieran a una persona encontrarían adentro sus paisajes, en su caso sería el mar, en el mío la llanura pampeana, porque tengo mucha cercanía con el campo y, de alguna manera, quería honrar mí ciudad, que yo la veo preciosa».

Si bien Paulina estudia Psicología, este acercamiento al cine abre una puerta, que ella no cierra, pero que no quiere seguir de manera instituida: «Estudio Psicología, me estoy por recibir, y se me ocurrió la idea de estudiar cine, porque este corto me resultó muy fácil, fluyó. De todas maneras, no creo que me gustaría que este fuera mí trabajo, aunque encuentro el cine un lugar feliz para mí, y definitivamente voy a seguir grabando».

Sobre la proyección en el Festival Raíces, que se realiza en Chivilcoy este fin de semana, Demarco contó: «La presentación fue accidentada ya que por errores del equipo de selección del Festival no se proyectó el corto original final. Eso fue muy angustiante para todo el equipo. Pero soy ciclista, y la posta de ser ciclista es cuando tenés el viento en contra, ahí es cuando te das cuenta que gusta y seguís a pesar de las adversidades».

Asimismo, Casullo agregó: «La experiencia en sí fue maravillosa, porque en definitiva vamos a ver nuestro cortometraje que tanto tiempo nos llevó en un Festival Internacional. Fue muy emocionante y les agradecemos la posibilidad de que nos den la oportunidad de volver a proyectarlo como corresponde».

En cuanto a los objetivos de presentar «Querido Harry», Paulina expresó: «Espero que esto genere algo en los otros, tener la oportunidad de dialogar con la subjetividad del otro, lo que sienten al verlo, y creo que eso está super logrado, que no sea algo que pasé y ya, más en estos tiempos que todo pasa tan rápido».

En último lugar, respecto a la posibilidad de poder mostrar oficialmente está realización, remarcó: «Es muy importante que se promocione el cine, poder ver cine nacional e internacional, que nos permite ver otras miradas del mundo, que es la única manera de diversificar nuestro pensamiento, así que estar en diálogo con ellos y compartir pantalla con otros creadores está muy bueno».

«Considero que en lo colectivo está la potencia y para eso estos espacios son muy importantes, y que esto suceda aquí en Chivilcoy, habla de que hay una sociedad que le gusta el cine y que produce cine», cerró Demarco.

