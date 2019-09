“Queremos en Chivilcoy el mismo bono que dieron Macri y Vidal”

Como es de público conocimiento, el gobierno nacional y provincial otorgaron un bono a los empleados estatales. En los últimos días se presentó un proyecto de resolución en el Honorable Concejo Deliberante de Chivilcoy para solicitarle al intendente la entrega de un bono a los empleados municipales.

Entrevistada la candidata a intendente de Juntos por el Cambio, Lourdes Zaccardi sobre el bono para los empleados municipales, la misma expresó que “queremos que los chivilcoyanos reciban el mismo bono que entregó Macri y Vidal. Esa es la razón por la que junto al Concejal Gabriel Fagliano, decidimos acompañar el proyecto de resolución y sería fundamental, tal como lo dice el proyecto, que el intendente realice la convocatoria a todos los sindicatos municipales al diálogo por paritarias, y bonos a las becas laborales”.

Asimismo, manifestó que “siempre trabajamos y buscamos el bienestar de los chivilcoyanos, y jamás en mi trayectoria como concejal, ni me vieron ni me verán en situaciones de especulación electoral. Siempre estuve y estaré del mismo lado, el de los vecinos, no como otros que ya expresaron que gobernarían mejor con el Frente de Todos”.

Y concluyó “les pido a los vecinos que confiaron en mí, en nuestro espacio, que vuelvan a hacerlo el 27 de octubre. De nuestra parte redoblaremos los esfuerzos para mejorar la elección, siempre con los mismos valores, dedicación y compromiso”.