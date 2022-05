[Publicación pedida] Este 1ro de Mayo saludo y pregunto a la clase política de izquierda a derecha

Va mi abrazo a toda la clase trabajadora tan mal tratada y peor reconocida en la mayor parte de la historia de este país y en particular -considerando los 40 años de democracia y sus incalculables deudas- en este presente tan cruel para la mayoría de un pueblo al que se trata de vago sin pensar un segundo en las profundas complejidades del contexto socio económico, cultural y tecnológico que vivimos.

Va mi abrazo también para todas las personas a las que, por la mercantilización de la política y las fuerzas neoliberales del mercado, vilmente usufructuadas por todos los sectores de la política nacional, nunca conocieron la posibilidad de ver a sus abuelos y padres vivir dignamente de su trabajo por haber sido condenados al clientelismo.

Los abrazo porque a esa gente la despojaron de modo estructural del derecho a imaginarse un futuro diferente.

Le cristalizaron en la identidad un muro ante la idea de movilidad social ascendente, es decir, les programaron para que jamás de los jamases crean que otra cosa que el mundo del piquete, del plan social, de la manipulación de su miseria puede pertenecerles.

A todos ellos mi abrazo, mi dedicación a la docencia durante 30 años y el resto de mi vida para denunciar la perversidad colonial y patriarcal de la minorización en la que les somete el clientelismo.

Capítulo aparte para el reconocimiento del trabajo siempre peor pago, y en horribles condiciones de mis congéneres y de las personas diversas y disidentes; habrán de correr siglos de compromiso REAL con estos sectores para que llegue la justicia social, la paridad tan manoseada y la inclusión vestida por lo habitual de fraude, y a la postre eterno Backlash de nuestra causa.

Saludo muy especialmente a los desocupados, porque jamás dejarán de ser trabajadores.

Trabajadores olvidados, arrumbados, desconsolados, muchos muertos de tristeza como mi padre, otros convencidos de una inutilidad endilgada por los artífices de la inmoralidad, del robo, la estafa, la defraudación como práctica eterna del Estado Colonial para con sus pueblos.

Abrazo a toda la humanidad porque sé que a todas las personas nos encanta trabajar, porque es propio de la naturaleza humana desear realizarse en virtud de talentos propios, personalísimos y absolutamente desentendidos de las variables de la economía y del mercado.

Quiero profundizar estas declaraciones:

A TODAS LAS PERSONAS LES GUSTA REALIZARSE A TRAVÉS DEL TRABAJO.

Si no han descubierto esa pasión es PORQUE SE LAS HAN ROBADO.

Y ese es el SAQUEO ESTRATÉGICO para el sostenimiento de un mundo basado, ya no es las desigualdades, sino en la MISERIA HUMANA.

Es el mismo mundo dónde no hay ciudadanía ni democracias y por eso hay guerras cada vez más atroces e inimaginablemente largas.

En este 1ro de Mayo yo vengo a preguntar por qué los sectores de la política nacional que se dicen Defensores de la Clase Trabajadora no hablan de la RENTA BÁSICA UNIVERSAL Y PERMANENTE, cuando todos sabemos que por razones tecnológicas en el mundo ya no habrá, no sólo más empleo, sino tampoco el trabajo tal como lo conocemos.

¿Por qué preferimos desangrar a la sociedad que aún puede trabajar, expoliando su esfuerzo y el futuro de sus hijos que no logran insertarse en el mundo laboral, con planes sociales, bonos ridículos e insultantes, y todo tipo de dádivas depredatorias de la dignidad humana? Si con sólo UNA RENTA BÁSICA UNIVERSAL Y PERMANENTE garantizaríamos:

el consumo de bienes y servicios

el crecimiento del mercado interno

la posibilidad de que la economía real no se estrangule para que siga en pie el mundo financiero.

el abaratamiento sideral del peso de TODAS las problemáticas sociales: en ESPECIAL la INSEGURIDAD que tanto aflige a muchos y les sirve para lucir su supuesta superioridad moral y hacer campañas electorales que siempre decantan en la trampa.

Y por último, y absolutamente importante: EL TRABAJO se manifestaría como la expresión de una sociedad dónde las personas evolucionan en forma integral como seres humanos creativos y solidarios, en su naturaleza gregaria, en su potencia resolutiva de problemas cotidianos.

La RENTA BÁSICA UNIVERSAL Y PERMANENTE, no es un plan, no es un gasto y no es para unos en desmedro de otros: ES UN PISO DE EQUIDAD PARA TODXS, si el piso del que supo dar cuenta precisamente Adam Smith el padre del LIBERALISMO.

Pero los liberales tampoco hablan de ella, cuando en el mundo desarrollado los sectores más concentrados de la economía se la proponen a los gobiernos porque así la máquina de producción de bienes y servicios sostiene cárceles cada vez más pequeñas y más vacías, dónde la gente no muere de enfermedades prevenibles, dónde la educación es un acto de responsabilidad moral, académica, científica y política.

En el día del Trabajador (macho, claramente) también me pregunto cuándo vamos a declarar también el Paro Internacional del 8 de Marzo como un día emblemático de la lucha de los colectivos de Mujeres, Disidencias y Diversidades como feriado, así no tenemos que ir – como sucede- siendo cada vez menos las que sostenemos el Paro.

Preguntas que me hago desde un PARADIGMA DE MUNDO QUE YA EXISTE, aunque Argentina y América Latina de izquierda a derecha quiera seguir discutiendo dentro de las lógicas muertas de siglos pasados.

Yo quiero estudiar la historia para adelante, dijo Mafalda.

Y yo también.

María Laura Razzari

Malala.