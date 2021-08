El intendente Guillermo Britos informó los puntos más importantes del Protocolo de Higiene y Seguridad Covid-19 para el desarrollo de eventos masivos establecido por el gobierno de la Provincia. Asimismo, anunció que a partir de hoy toda la actividad nocturna considerada no esencial finaliza a las 3 a.m.

En primer lugar, indicó que “este protocolo, que es extenso y complejo, está disponible para bajar por Internet o lo pueden retirar por la Secretaría de Gobierno todos aquellos que estén interesados en organizar un evento” y añadió que “estas medidas no alcanzan a las actividades deportivas, ya que para éstas está previsto que Provincia elabore un protocolo especial”.

A continuación, detalló los puntos más destacados:

✔️ El aforo máximo es del 70% de la capacidad habilitada, y no se puede exceder el número de 1000 personas.

✔️ El organizador del evento tiene la responsabilidad de establecer de la mejor manera la distribución del público para garantizar el cumplimiento de la distancia social.

✔️ El público debe ser ubicado de manera individual o grupal, en un mismo grupo que debe haber realizado la compra del ticket en forma conjunta, que no podrá ser superior a seis personas.

✔️ El índice de ocupación para determinar el máximo del público será de una persona cada cuatro metros cuadrados.

✔️ La distribución se podrá realizar haciendo demarcación de suelo; armado de livings, con mesas y sillas; estructuras de división de espacios, siempre garantizando la accesibilidad de personas con discapacidad.

✔️ La distancia entre asistentes o grupos de asistentes debe ser de dos metros.

✔️ No se permitirá desplazamiento de público durante el espectáculo, y deberán permanecer en los lugares designados, sólo podrán dirigirse a sanitarios o sector gastronómico.

✔️Es obligatorio el uso de barbijo o tapabocas, durante la permanencia en el lugar.

✔️ Cada show deberá tener una duración inferior a 90 minutos. Y en caso de haber más de un show programado para esa jornada, la espera deberá ser de 90 minutos entre uno y otro.

✔️ Recomendaciones específicas para quienes permanezcan sobre el escenario: Los artistas deben mantener al menos 1,5 metros de distancia con tapaboca y mayor a dos metros sin él”

✔️Los tickets para el evento se deberán comprar en forma electrónica o virtual, ya que se recomiendo el no uso de dinero efectivo

En relación a esto, el mandatario ejemplificó: “En un salón de 600 metros cuadrados podrá haber 150 personas, en grupos de seis como máximo, manteniendo la distancia establecida”.

Y comunicó que “cada persona interesada en realizar un evento deberá acercarse a la Secretaría de Gobierno, que, en conjunto con las Secretarías de Seguridad y Cultura, les darán los parámetros específicos para cada caso”.

Por último, el jefe comunal sostuvo: “La pandemia no terminó; si tomamos los casos de hoy en Chivilcoy estamos con números muy bajos, pero no sabemos hasta cuándo, así que consideramos que toda medida de cuidado que se pueda tomar es importante”.