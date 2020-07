Profesionales de la Salud de Chivilcoy en estado de alerta y asamblea permanente

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Chivilcoy (CICOP) se encuentra en estado de alerta y asamblea permanente.

Tras realizar una asamblea en forma virtual con los y las trabajadoras de la salud, la Comisión Directiva decide permanecer en estado de alerta y asamblea permanente debido a diferentes problemáticas que se presentan hoy en la salud pública de Chivilcoy, agravadas por el contexto que nos toca vivir provocado por la pandemia de COVID-19.

Nuestra seccional viene presentando notas formales de pedidos de reunión al Ejecutivo Municipal y al secretario de Salud para sumarnos a trabajar y formar parte del Comité de Crisis, tal cual lo dicta el decreto del ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y así poder llevar ante las autoridades las diferentes realidades, preocupaciones y reclamos de las y los trabajadores de la Salud. La única respuesta obtenida fue decir que somos parte del Comité de Crisis de Salud y sin duda lo somos, pero no como representantes gremiales sino como trabajadores de la Salud y nuestra relación con el COVID-19. Podemos agregar además que el Comité de Crisis de Salud no es el lugar de reclamos y reivindicaciones de los trabajadores, sino que es el lugar de decisión de la atención de los pacientes. Por otro lado, el Comité de Crisis de Salud no ha emitido conclusiones de sus encuentros hace semanas y solo ha habido reuniones con algunos jefes de servicios en los últimos tiempos, perdiéndose la pluralidad de los primeros encuentros del Comité de Crisis de Salud al punto de estar prácticamente disuelto.

Ante la falta de respuestas de recibirnos formalmente nos vemos en la obligación de hacer visibles los problemas que vienen atravesando los trabajadores de la salud en general y los afiliados de CICOP en particular en las diferentes áreas.

Como principal preocupación tenemos que comunicar el alto porcentaje de contagios que presenta Chivilcoy dentro del personal de Salud, muy por encima de la media en toda la Provincia de Buenos Aires. Con datos reales estamos hablando de alrededor de un 25% del total de contagiados en el partido pertenecen al personal de salud a diferencia del 7,5% que representan los trabajadores de la Salud contagiados por COVID-19 en la Provincia de Buenos Aires. Hemos visto disminuir levemente estos números en los últimos días, pero nunca se pudo explicar cómo fueron los brotes en áreas tan distantes dentro del Hospital que incluyó servicios tanto de adultos como de pediatría y neonatología. Al día de hoy los trabajadores seguimos sin saber cuál o cuáles fueron los vectores que introdujeron el virus al hospital. En el día de ayer se supo de un nuevo caso de paciente internada en área no COVID que resultó positiva para la enfermedad.

Otro punto muy importante que nos vemos en compromiso de comunicar es el que está relacionado a diferentes demandas que nos expresaron en la última asamblea virtual los y las compañeras que trabajan en el área de Atención Primaria de la Salud (APS). Recordamos que la Atención Primaria de la Salud es el pilar más importante de un sistema de Salud Pública para evitar que la gente se enferme y para contener y resolver diferentes problemáticas de la comunidad en los diferentes barrios. En primer lugar, se expresó la preocupación que dicha área no fue tenida en cuenta para el cobro del bono de $20.000 que otorgó el Gobierno Nacional para el resto de los trabajadores que atienden en lugares de internación.

Hay que mencionar que, ante esta actitud discriminatoria del Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial universalizó el pago pudiendo así pasar a cobrarlo los compañeros de APS dependientes de la Provincia. Solicitamos al Intendente Municipal y al secretario de Salud una actitud reparadora similar para nuestros compañeros de APS y consideramos que pagarlo depende de una decisión netamente política.

Otro tema tratado en la asamblea con los compañeros de APS fue la capacitación para el uso de equipos de protección personal (EPP) que no recibieron todos los trabajadores que se desempeñan en el área. Es por todos conocido que entregar un folleto sobre como colocarse y retirarse los EPP no es suficiente a la hora de la prevención del contagio y deben desarrollarse simulacros permanentes de capacitación. Esto evitaría el riesgo de enfermarse y/o aislarse del personal de APS en caso de contacto con caso confirmado de COVID-19.

Los reclamos salariales también se hicieron escuchar ya que las promesas en el mes de febrero de un aumento salarial de $4.000 en dos cuotas a cuenta de futuras paritarias nunca se hizo realidad. Solo se cobró en forma desigual una bonificación de $1.624 por mes que no se ve reflejada en el salario básico ni tampoco la recibieron algunos compañeros de APS pertenecientes al plan Médicos Comunitarios. Ante este reclamo salarial recordamos que hace varios años que el empleado municipal tiene su salario desactualizado y desfazado con respecto a los índices inflacionarios, lo que nos deja hoy con un salario promedio del 50% por debajo de salarios en hospitales provinciales.

Por último, es muy importante recordarle al Ejecutivo Municipal que todos los empleados tienen derecho a expresar sus ideas con respeto, a pensar diferente y tienen la obligación de proponer medidas superadoras cuando está en juego la salud y el cuidado de los trabajadores de la Salud Pública y de toda la comunidad. por este motivo repudiamos enérgicamente las amenazas de sumarios realizadas por el director del Hospital y por la Apoderada Legal del Municipio a dos compañeros afiliados por expresar diferentes puntos de vista con el manejo de la Salud Pública local durante el contexto de pandemia, lo cual fue expresado con total respeto y sin desprestigiar a nadie.

Por todos estos puntos CICOP continuará en estado de alerta y asamblea permanente sin descartar futuras medidas de fuerza. Volvemos a solicitar al Ejecutivo Municipal ser integrados al Comité de Crisis y evitar que nuestros reclamos deban realizarse por medios de comunicación por no ser escuchados donde debemos ser convocados.

Como último mensaje recordamos a la población la importancia de respetar el distanciamiento social, evitar reuniones y el uso de higiene de manos permanente sumado al uso de tapabocas. El compromiso de cuidarnos es por y para el otro. Hay que tener en cuenta que al cuidarnos le estamos salvando la vida a un familiar, a un vecino o a un trabajador de la Salud que está en riesgo permanente.

Comisión Directiva

CICOP Chivilcoy