Profesionales de la Salud apelan a la responsabilidad ciudadana: “no nos podemos relajar”

Desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud Pública de Chivilcoy (CICOP) expresaron su preocupación respecto a la relajación de las medidas de prevención y seguridad de la ciudadanía.

Insistieron en que “nos encontramos en el peor momento de la pandemia”, por lo que apelan a que se realice un mejor y mayor control del cumplimiento del aislamiento social y preventivo”.

La situación que se vive en los centros de salud donde el personal se encuentra “colapsado física y emocionalmente” al margen de que cada vez son mayores los números de contagios y muertes que se vienen lamentando, es el motivo principal que nos lleva a apelar a la responsabilidad política y ciudadana individual y colectiva para que se cumpla con el aislamiento, que hasta el momento es “ la única forma de enfrentar al covid-19 sin que el sistema sanitario de Chivilcoy colapse”.

No desconocemos las problemáticas económicas, laborales y los efectos que tiene la pandemia en la economía, pero es nuestra obligación aludir que nos encontramos en el peor momento y que el equipo de salud lo está dando todo para sostener la situación.

Las medidas de prevención y seguridad ya son de público conocimiento, pero no está de más recordarles a los ciudadanos de Chivilcoy hoy más que nunca es muy importante que:

◉ Ante cualquier síntoma o duda llame al 107.

◉ Es muy importante el lavado de manos con agua y jabón frecuentemente.

◉ Es importante seguir usando el tapaboca y de la forma correcta (cubriendo boca y nariz) sin excepción para salir de sus hogares.

◉ Evitar reuniones con amigos y familiares ya que son las causas de mayor riesgo de contagio para el que se reúne como para que después propague el virus a sus familiares adultos mayores o familiares con enfermedades de base.

◉ Evite de todas las maneras compartir el mate.

◉ Respete el distanciamiento social de 2 metros principalmente en lugares cerrados y en las colas de espera en los comercios y bancos.

◉ Es muy importante para la persona que espera el resultado de su hisopado mantenga una cuarentena estricta (no salir por ningún motivo de su domicilio) ni él y ni sus contactos estrechos hasta obtener el resultado del mismo.

◉ La persona que ingrese a la ciudad desde un lugar de circulación comunitaria del virus, debe realizar la cuarentena estrictamente sin salir ni juntarse con familiares no convivientes ni amigos.

◉ Recuerden que relajarnos y no cumplir con las medidas de seguridad y prevención no solo nos puede ocasionar muchos daños a nosotros mismos sin importar la edad, también perjudicamos a los demás.

CICOP CHIVILCOY EN DEFENSA DE LA SALUD PUBLIC A Y DE SUS TRABAJADORES