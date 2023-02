Postergaron el proyecto que buscaba ponerle fin a la repitencia en la provincia de Buenos Aires

La resolución que buscaba que los estudiantes pudieran avanzar a pesar de tener materias adeudadas incluso de los primeros tres años del nivel medio finalmente se retiró del orden del día de la primera sesión del Consejo General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, en la tarde de ayer.

El objetivo de la medida, impulsada por el gobierno de Axel Kicillof, era lograr que los estudiantes permanezcan en la escuela, aún pese a un mal desempeño.

En una conferencia de prensa que brindó luego del encuentro, el director general de Cultura y Educación provincial lamentó el tratamiento mediático que recibió la medida.

“Hemos dado la discusión en los canales institucionales, en el Consejo General de Educación, y terminó en los canales de televisión”.

“La educación secundaria es un tema de gran complejidad que exige un tratamiento desapasionado, en donde podamos hacer argumentaciones complejas, y esto no ocurrió”.

“Creemos que buena parte de la oposición no entendió el tema que estamos proponiendo. No hay facilismo, no hay flexibilización. No queremos pasar a todos los chicos de año. La repitencia no es el tema central. Creemos que hay que modificar la secundaria”, agregó Sileoni.

En la polémica propuesta se incluyen características educativas específicas que surgieron con la pandemia de Covid-19 y las restricciones de circulación que afectaron la presencialidad escolar.

Así, las calificaciones numéricas seguirán presentes, aunque coexistirán con el Registro Institucional de Trayectorias Educativas (RITE), que será con lo que se determinará –de aprobarse la iniciativa– si un alumno aprueba o no una materia y con lo que se clasificará el desempeño de cada trayectoria en: “avanzada” (TEA), “en proceso” (TEP) o “discontinua” (TED).

Si finalmente se aprueba el nuevo esquema, los estudiantes podrán avanzar a pesar de tener materias pendientes de aprobación de incluso los primeros tres años de secundaria y las podrán rendir en otro momento bajo un ordenamiento de áreas de conocimiento.

La reforma también plantea que las materias pasarán a estar organizadas en agrupamientos. Cada agrupamiento estará conformado por una o varias materias que entre ellas comparten un área del conocimiento.