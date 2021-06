Por el momento en Chivilcoy siguen rigiendo las mismas medidas en el marco de la Fase 2

El intendente Guillermo Britos, acompañado por el secretario de Seguridad, Arturo Pertosa, brindaron una conferencia de prensa en la que aclararon que por el momento Chivilcoy se sigue rigiendo por las medidas de la Fase 2, ya que aún no llegó el nuevo Decreto Provincial. Por otro lado, se llamó a la comunidad a colaborar para no colmar la Guardia del Hospital Municipal.

En primer lugar, el jefe comunal aclaró: “No tenemos certezas de cuáles serán las medidas que regirán en Chivilcoy hasta que no llegue el nuevo Decreto Provincial. Por ende, nos seguimos rigiendo con las mismas restricciones de la Fase 2”.

“Por el momento se eliminaron las restricciones más estrictas para el fin de semana que habían regido a nivel nacional los fines de semana anteriores”, añadió.

Las medidas vigentes son las siguiente: El horario de apertura de los comercios es de 6:00 a 19:00 horas, los no esenciales sin ingreso del público. La circulación está restringida entre las 20 y las 6 a.m. La presencia en los espacios públicos está prohibida. Los restaurantes y los bares pueden estar abiertos de 6 a 19 horas en el exterior del comercio y por delivery hasta las 23 horas. Por el momento las clases siguen siendo no presenciales.

Asimismo, el mandatario indicó que “en caso de que sigamos en Fase 2, vamos a pedir algunas autorizaciones más a Provincia sobre temas puntuales que no generen contagios”.

Por otro lado, el Intendente brindó aclaraciones sobre la ocupación del Hospital, remarcando que el sistema de salud resistió aún en el peor momento e informó que la Secretaría de Salud está diagramando un sistema de atención en los CAPS para descongestionar la Guardia del Hospital.

De esta forma, explicó: “En el Hospital Municipal, hoy tenemos 10 camas ocupadas de 12 en Sala Covid-19; 21 camas en Pediatría sin ocupación; 16 en Cirugía, con 12 ocupadas; siete camas en Neonatología sin ocupación; 12 camas en Maternidad, de las que seis están ocupadas; ocho en UTI, de las cuales cinco están ocupadas; 21 camas de clínica médica de las que 12 están ocupadas; y ocho camas en salud mental de las cuales dos están ocupadas. En tanto, la Clínica del Carmen tiene 16 personas internadas, donde hay lugar para 30”.

“En cambio, la Guardia del Hospital tiene diez camas, que están todas ocupadas”, expuso.

Por esta razón, el jefe comunal sostuvo: “Estamos implementando con la Secretaría de Salud un sistema para que quien tenga una dolencia menor vaya directamente al CAPS más cercano lo antes posible, para esto vamos a diagramar un cronograma con los horarios de atención y los médicos disponibles para así poder descongestionar la Guardia”.

“Lógicamente los pacientes con urgencias deben llamar al 107 o ir a la Guardia”, indicó.

Seguidamente, remarcó: “Hemos pasado varias semanas con más de 1000 activos, y, afortunadamente, en ningún momento hemos llegado al nivel total de ocupación ni hemos tenido que derivar pacientes a otras ciudades”.

“Quiero destacar a todos los profesionales de salud de la Guardia, como ya he destacado al resto de los trabajadores de las otras áreas. Tenemos un Hospital extraordinario, y debemos reconocer a todos los trabajadores que han estado todo este tiempo a la altura de las circunstancias”, enfatizó.

Para cerrar, reiteró: “Por eso pedimos colaboración a todos los vecinos de Chivilcoy en este sentido para no colmar la Guardia del Hospital y poder trabajar más organizadamente”.

Por su parte, el secretario de Seguridad informó que “dado a que las fuerzas de seguridad están permanentemente expuestas, lamentablemente, tenemos muchos policías aislados y otros positivos de coronavirus”.

“También hay casos positivos de agentes de Tránsito y Guardia Urbana como del Centro de Monitoreo, por lo que hemos tenido que reacomodar el sistema de trabajo”, concluyó.