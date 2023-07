Planes federales de viviendas: “Fue una gestión netamente municipal, no hay ningún particular que haya gestionado”

En el marco de una conferencia de prensa realizada en la mañana de este viernes en el Palacio Municipal, el jefe Comunal hizo referencia a las viviendas correspondientes a los planes federales para aclarar algunas cuestiones respecto a la finalización de las mismas y lo que será más adelante el método de designación de estas.

En primer lugar, el Mandatario remarcó: “Hay tres planes de barrios federales que hemos logrado que se reactiven después de mucho tiempo y muchas trabas, en los que se está trabajando en este momento, en base a incansables gestiones que hemos hecho desde el Municipio”.

“Es decir tanto la directora de Obras Públicas, Andrea Vaccaro, como el secretario del área, Eduardo Alonso y yo en persona nos hemos ocupado del tema. Con esto quiero aclarar que fue una gestión netamente municipal, no hay ningún particular que haya gestionado, sino que hemos sido nosotros”, sostuvo.

Seguidamente, el Intendente puntualizó: “Como hemos dicho siempre, estas viviendas se destinarán a personas que están inscriptas hace mucho tiempo y que cumplen con los requisitos que se necesitan para acceder a una vivienda social”.

En este sentido, remarcó: «Estos programas no se activan con marchas, les pedimos a los vecinos que no se dejen engañar. Este tipo de obra, sólo se potencia trabajando, gestionando y dialogando con las autoridades que corresponde”.

“A quienes no mienten ni agravian, los vamos a atender y escuchar como siempre, pero a quienes nos tratan de que hacemos cosas ilegales, nos agraden y mienten no los vamos a recibir, porque esa no es nuestra manera de trabajar”, concluyó.

