“Piloto Tango, el superhéroe de la seguridad vial”, brindó charlas en instituciones educativas de nuestra ciudad

Piloto Tango, “el superhéroe de la seguridad vial”, estuvo presente en Chivilcoy, gracias a gestiones con el intendente Guillermo Britos, para brindar charlas en establecimientos educativos, las escuelas primarias Nº 6, 8 y 49, sobre educación vial, convivencia e inclusión.

Estuvo acompañado por el director de Tránsito, Matías Maleichuk, la jefa Distrital de Educación, Liliana Varela; la consejera escolar, Juliana Reyna; y German Lagoa de Tango Agencia.

En primer lugar, el director de Tránsito, Matías Maleichuk, indicó: “Le agradecemos al Piloto Tango por la manera en que aborda el tema, ver la satisfacción de los niños, su compromiso siempre es algo muy positivo. Nosotros trabajamos en la prevención en las escuelas con el equipo de Tránsito, como parte de un trabajo integral que realizamos, también con el programa camino de escuelas seguras”.

Sobre la seguridad vial, dijo: “Es necesario que las familias se involucren y se comprometan porque el tránsito lo construimos entre todos, por lo que necesitamos la colaboración de los padres. Entendemos que es un proceso largo, veníamos de una época en que había más de doce siniestros viales por día, muchas veces con resultado trágico, y todo lo que eso conlleva para sus familias y amigos”.

“Nuestro objetivo desde el día uno fue reducir eso, no es una tarea sencilla, porque a nadie le gusta que le hagan una infracción o le retengan su vehículo, pero hemos mejorado muchísimo el panorama. Además de los controles en la calle, estamos llevando adelante un importantísimo programa de entrega de cascos protectores como así también charlas educativas de la mano de los agentes de tránsito”, detalló.

Por su parte, el Piloto Tango sostuvo: “Primero que nada quiero agradecerles por el recibimiento que hemos tenido en Chivilcoy. Al recorrer los distintos Municipios se nota en los que se trabaja en materia de seguridad vial. Lo que nosotros venimos a hacer es sumar un granito de arena, porque no estamos exentos de lo que pasa”.

“Creemos que dedicando tiempo en estos espacios lo hacemos porque se genera una conexión muy linda con los chicos. La idea es que los niños sepan que participan activamente de una convivencia vial porque son pasajeros y peatones, y lo fundamental como en toda convivencia es el respeto y la responsabilidad”, remarcó sobre la charla respecto a educación vial.

Seguidamente, señaló: “Esta iniciativa surgió hace 13 años; yo en mi vida tuve dos momentos muy difíciles como resultado de siniestros viales y eso fue lo que me empujó a trasladar a estos mensajes para que a ningún niño le toque atravesar lo que me tocó a mí como también que aprendamos el respeto en la convivencia y que no importan las apariencias”.

“Mi pasión por el automovilismo lo tengo desde que soy chico y nunca me saco el casco en las charlas para que vean que se debe usar y también para que más allá de mi apariencia física que no la ven, descubran y valoren en mi lo que soy, para eso debemos escucharnos efectivamente, dedicándonos tiempo y aceptándonos”, enfatizó.

Más tarde, German Lagoa de Tango Agencia acotó: “Surgió la oportunidad de que el Piloto Tango visite Chivilcoy por lo que hablamos con el intendente Guillermo Britos para que esto sea posible. El legado que deja en todo el país es algo que como empresa nos encanta para que los chicos puedan apropiarse de la causa”.

“Queremos acompañar en las escuelas en un tema que hoy es tan crítico como lo es la seguridad vial, a través de un ser tan querible como Tango que lo que busca es compartir su experiencia y siempre nos emociona. Los niños son esponjas por ende en el primario tienen la edad ideal para aprender y para transmitirle a los padres que debemos empezar a respetar entre todos”, apuntó.

En tanto, la jefa Distrital de Educación, Liliana Varela, expresó: “Estamos muy contentos de ofrecer está charla en Chivilcoy hoy, que vino a dejar un mensaje de mucho amor, compromiso social y respeto por la vida, y también de inclusión, en materia de seguridad vial. Este es un tema que en el Municipio nosotros trabajamos con la Dirección de Tránsito y Secretaría de Seguridad que es fundamental para no poner en riesgo nuestras vidas”.

“Así que es importante concientizar y visibilizar respecto a las buenas prácticas y cómo debemos comportarnos tanto como peatones y como conductores en la vía pública para no provocar accidentes y es fundamental llegar a los niños porque son los que replican la información en la casa pero es un trabajo y un compromiso de todos, porque la escuela sola no puede también necesitamos el apoyo de los padres”, remarcó.

En nombre de la Escuela Nº 6, Norma consignó: “Estamos agradecidos de que nos hayan elegido para dar la charla, cuyo contenido se volcará después a las aulas, buscando trabajar en la prevención. Se trató de una charla muy interesante para los estudiantes, haciendo hincapié en los chicos que son los que después llevan la información a su caso, así que se replica lo aprendido”.

Por la Escuela Nº 49 María Laura dijo: “Fue una propuesta muy linda que habla sobre educación vial y la inclusión, en este caso dirigido a los niños para que puedan replicar en sus familias y que nosotros trabajamos también en las aulas, que es importante para que nos veamos y evaluemos cómo somos en la vida diaria en la vía pública así que es algo que se aprovecha muchísimo”.