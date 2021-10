Arturo Pertosa: “No me sorprenden las declaraciones de Lourdes Zaccardi, ya que son una muestra más de la sociedad entre La Cámpora y Juntos, que lo único que tiene como objetivo es criticar la gestión municipal”.

Asimismo, apuntó contra Sebastián García de Luca, de quien dijo que “no hemos recibido más que palos en la rueda por parte del ex secretario del Interior y actual diputado nacional”.

El secretario de Seguridad y candidato por Primero Chivilcoy, Arturo Pertosa, le respondió a la concejal Lourdes Zaccardi quien declaró que “criticó el accionar del funcionario y el corte de boleta que propone el partido que integra”.

Al ser consultado al respecto, Pertosa sostuvo: “No me sorprenden las declaraciones de Lourdes Zaccardi, ya que son una muestra más de la sociedad entre La Cámpora y Juntos, que lo único que tiene como objetivo es criticar la gestión municipal. Nosotros desde que Guillermo Britos asumió su primera gestión, allá en el 2015, no hemos recibido más que palos en la rueda por parte del ex secretario del Interior y actual diputado nacional, Sebastián García De Luca, que es su jefe político, y que está a la vista que no hay un solo registro de que hay traído ladrillos para terminar un barrio ni cemento para hacer asfalto. Y encima critican a la gestión municipal”.

Seguidamente, dijo: “Ella hace referencia a seguridad, que es el área de la que estoy a cargo actualmente, le recomiendo que lea estadísticas de otros Municipios de la provincia de Buenos Aires, que, con menor cantidad de habitantes, tienen índices delictuales mucho mayores que los nuestros”.

“El hurto aquí aparece entre el octavo y el décimo lugar según las estadísticas mensuales, y se trabaja permanentemente para fortalecer la seguridad con recursos municipales, por ejemplo, con la incorporación de patrulleros”, precisó.

Y arremetió: “Una muestra más de desinterés la hizo José Ferro, menospreciando la compra de estos móviles, que ponen evidencia que no les interesa la seguridad sino desgastar la gestión municipal y menospreciar al Intendente; y creo que eso en campaña no sirve”.

A continuación, en cuanto al interrogante que planteó Zaccardi sobre de qué lado está Primero Chivilcoy, Pertosa respondió: “En las PASO muchos vecinos decidieron cortar boleta, y elegir a nuestros candidatos a nivel local, en conjunto con otros a nivel provincial y nacional. Entonces cuando ella se pregunta de qué lado estamos, la respuesta es: estamos acá, al lado de los vecinos, como siempre. Lamento que recurran a chicanas políticas para atacar a una gestión que tiene un 80% de imagen positiva”.

“Creemos que el próximo 14 de noviembre, nuevamente la mayoría se va a volcar a acompañar a Primero Chivilcoy; y entonces entendemos que este tipo de declaraciones tiene que ver con dar manotazos de ahogado de su parte”, aseguró.

Respecto al corte de boleta, el candidato en segundo término explicó: “Nuestro espacio solo propone una lista a nivel local, entonces lo que le decimos a cada vecino es que nos acompañe con su voto acá. En lo que refiere a senadores provincial o diputados nacionales cada uno puede optar por quien quiera. Entonces nosotros lo que hacemos es, precisamente, explicar cómo votarnos a nosotros y a los otros niveles, para lo cual deben cortar boleta, y no olvidar de tirar el cuerpo local de la otra boleta, ya que si no invalida el voto”.

Para finalizar, Pertosa enfatizó: “No hay que subestimar a los vecinos, en el cuarto oscuro, todos somos libres y cada uno elige a quien quiere, pero que Zaccardi pretenda inducir a que no se corte boleta habla de carencia de ideas, proyectos y de compromiso con la comunidad de Chivilcoy de su parte”.