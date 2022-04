[Personal de salud] Darío Villalba: “Esperaremos a ver qué hace el Ejecutivo después de la marcha y el paro de hoy”

Alrededor de las 11 del mediodía tuvo lugar una convocatoria en la puerta del Hospital Municipal, en el marco del paro programado para hoy por los trabajadores de la salud en reclamo de mejoras en los sueldos y condiciones laborales. Un importante grupo se acercó hasta las inmediaciones del nosocomio donde tomaron la palabra algunos de los referentes de la marcha, y luego se realizó el abrazo simbólico.

El paro de los trabajadores de la salud comenzó a las 00hs de hoy, comprendiendo a los servicios del Hospital Municipal, el Hospital Primario de Moquehuá y los CAPS.

La medida tuvo la adhesión de referentes de otros gremios, que sumado a familiares, pacientes y vecinos acompañaron la marcha y el abrazo simbólico al nosocomio.

En primer lugar, Adrián Nivello del gremio CICOP dijo: «Les agradecemos a todos los que han venido, en este momento de lucha. Porque la salud pública está sobrecargada por problemas en la salud privada y porque tenemos salarios por el piso, por debajo de la línea de la pobreza. La mayoría estamos cobrando entre $35.000 y $40.000».

«Estamos abiertos al diálogo, pero a un llamado formal como corresponde una paritaria para darles dignidad, no por la puerta de atrás de la Municipalidad», agregó.

Y arremetió: «Por eso vamos a seguir por este camino, y debemos seguir con esta unidad que es histórica, con el mismo objetivo, porque acá no hay partidos políticos, somos todos trabajadores y nadie nos lleva de la oreja a ningún lado».

Por su parte, Roberto García sostuvo: «La realidad es está, esto es un pequeño porcentaje de lo que pasa. Individualmente nadie puede salir a decir nada, las patas de la mesa están flojas, ya sea enfermeros, mucamas, choferes».

«Nosotros damos lo mejor de nosotros, en algunos casos se llega a los sueldos que dice el intendente, pero viviendo acá, cubriendo tres o cuatro puestos de trabajo», continuó.

Y añadió: «En lo particular hago un trabajo insalubre, expuesto a los rayos, con un compañero fallecido en la pandemia, y no cobro insalubridad y yo me irradio, porque no trabajo una hora por día».

«Me da pena ver tanta gente que sufre y nunca vi una situación de tanta tristeza. Un aplauso a todos los que sostienen la salud pública», expresó.

Más tarde, tomó la palabra Marilina Diguardi, representante del nuevo sindicato municipal, quien manifestó: «Estoy muy contenta de verlos a todos, esto muestra nuestro cansancio. Decidimos salir a la calle y alzar la voz, pero a la vez tengo bronca porque hay un Ejecutivo que mira para el costado».

«Para los desmemoriados vamos a hacer hincapié en el artículo 14 bis en que se habla de los derechos de los trabajadores, es hora de que empiecen a cumplirlo», apuntó.

En tanto que sostuvo: «No nos van a doblegar, aunque nos llamen como nos llamen, estamos acá porque nos mueve el sentimiento de los empleados municipales».

«Cuando ellos nos pidieron que nos pusiéramos la camiseta por la pandemia, lo hicimos y no cuestionamos; eso es lo que tienen que ver y deberían empezar a darse cuenta de que se terminó la época del silencio», agregó.

Diguardi continuó su alocución diciendo: «Después de tantos años enojados, sin respuestas, hoy podemos salir a la calle, elevar la voz y decir acá estamos. Este llanto no es de debilidad, es de bronca, porque nadie ve lo que pasa. No ven nuestro esfuerzo y eso se tiene que empezar a visibilizar y que se valore».

«Hay que dejar el miedo de lado, hay gente que nos va a ayudar y nos va a respaldar. Cuando tocan a uno, nos tocan a todos», espetó.

Seguidamente, Maxi Scirica, referente de los autoconvocados, dijo: «Los invito a hacer un abrazo fraternal a este Hospital que amamos, a pesar de los sueldos bajísimos que cobramos».

«Cualquiera que quiera, muestre su recibo de sueldo para decir la verdad, porque esto no es política, es la verdad de los empleados de salud y queremos un sueldo digno», consignó.

Por último, el secretario general de CICOP, Darío Villalba, expresó: «Yo hace 11 años que trabajo en el Hospital y nunca vi esto. Es necesario un plan de lucha, que fue escalonado, porque no nos recibían ni respondían, por eso llegamos a estas marchas».

«No solo estamos los trabajadores de este Hospital, sino también los CAPS y el Hospital de Moquehuá», informó.

Villalba enfatizó: «Esto no es político, hay un malestar de nosotros los trabajadores».

«El paro sigue hasta las 00 horas y luego esperaremos a ver qué hace el Ejecutivo después de la marcha y el paro contundente que hemos hecho el sábado pasado y hoy», cerró.

